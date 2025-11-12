Người cao tuổi xếp hàng mua 2 chỉ vàng, tiếc nuối vì đến lượt lại không thể thanh toán

Giá vàng bật tăng mạnh, thị trường vàng trong nước lại sôi động, nhu cầu mua vào của người dân vẫn tăng cao. Ghi nhận của phóng viên sáng 12/11 tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), người dân xếp hàng từ sớm tại các tiệm vàng. Phần lớn khách hàng là người cao tuổi, có nhu cầu mua vàng tích trữ như một khoản tiết kiệm.

Bà Hồng (65 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết bà xếp hàng tại đây từ sớm. Khoản tiết kiệm hơn 500 triệu đồng vừa đáo hạn, bà quyết định chuyển toàn bộ sang mua vàng. Tuy nhiên, do cửa hàng giới hạn số lượng bán, bà phải xếp hàng nhiều ngày liền, mua nhiều lần do không thể nhờ người thân mua hộ.

Rút kinh nghiệm từ những lần mua trước, bà Hồng lưu ý những người có nhu cầu nên đi từ sáng sớm, bởi có ngày mua được 2 chỉ, có ngày 5 chỉ. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mua một lần, cách nhau 5 ngày theo quy định của cửa hàng.

Nhiều khách hàng là người cao tuổi không quen thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Ảnh: D.A

Ngoài ra, bà Hồng lưu ý những người đi mua vàng cần có tiền trong tài khoản ngân hàng và biết sử dụng ứng dụng ngân hàng để thanh toán nếu mua từ 2 chỉ trở lên.

Bà Hồng kể: “Hôm qua, một bà cụ khoảng 75 tuổi, đi từ sáng, đứng chờ mỏi chân nhưng đến lượt chỉ mua được 1 chỉ vàng bằng tiền mặt. Bà ấy có tiền, muốn mua thêm nhưng không có tài khoản ngân hàng, đành ngậm ngùi ra về. Nhiều người lớn tuổi không biết dùng điện thoại hay chuyển khoản, nên dù cửa hàng cho phép mua tối đa 2 chỉ, họ chỉ được 1”.

Sau khi nghe chuyện, một số khách cao tuổi đã vội gọi điện nhờ con cháu có tài khoản ngân hàng tới hỗ trợ thanh toán để kịp mua vàng trong ngày.

Ghi nhận trong sáng nay, một số người cao tuổi cũng gặp tình trạng tương tự do không nắm được thông tin về quy định: với giao dịch mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày, khách hàng phải thanh toán qua chuyển khoản.

Nhiều khách hàng cao tuổi gọi người thân tới hỗ trợ thanh toán. Ảnh: D.A

Một cụ ông cho biết đã đi từ hơn 6 giờ sáng để mong mua được vài chỉ vàng tích trữ. Thế nhưng khi đến lượt, cụ chỉ được mua 1 chỉ vì không có tài khoản ngân hàng để chuyển khoản theo quy định.

“Tôi đứng cả buổi sáng, chân mỏi rã rời, mà cuối cùng chỉ mua được có 1 chỉ. Có tiền mà không mua được, tiếc lắm”, cụ ông nói.

Anh Tùng (một khách hàng) chia sẻ, có tiền mà không mua được vàng, lại phải đứng chờ giữa đám đông, thật tiếc cho nhiều người lớn tuổi. “Nếu các cụ không quen dùng tài khoản ngân hàng thì gần như chịu thiệt”, anh nói.

Nghịch lý: Được mua 5 cây vàng lại vắng khách

Mặc dù giá vàng giữa các thương hiệu chênh lệch không đáng kể, cảnh xếp hàng dài lại chỉ xảy ra ở một vài cửa hàng. Khách vẫn chuộng những thương hiệu quen thuộc dù phải xếp hàng và bị giới hạn số lượng. Một số người sẵn sàng đi lại nhiều lần trong tuần để mua thêm vàng, thay vì chuyển sang cửa hàng khác.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sáng 12/11, giá vàng bán ra ở mức 15,23 triệu đồng/chỉ. Mỗi khách được mua tối đa 2 chỉ, giới hạn khoảng 60 lượt giao dịch mỗi ngày. Cảnh người dân đứng chờ từ sáng sớm đến chiều tối đã trở nên quen thuộc nhiều tuần qua.

Dù cùng khu vực và mức giá không chênh lệch nhiều, cảnh trái ngược lại diễn ra ở một số cửa hàng vàng khác. Chẳng hạn, cửa hàng vàng Phú Quý niêm yết giá 15,2 triệu đồng/chỉ, cho phép mua tới 5 chỉ mỗi người nhưng lại khá vắng khách.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng bán ra 15,23 triệu đồng/chỉ. Cửa hàng thông báo khách hàng có thể mua tối đa lên tới 5 lượng vàng. Tuy nhiên, khách đến giao dịch mua bán vàng chỉ lác đác vài người. Cửa hàng này có thời điểm bán tối đa mỗi khách hàng 10 lượng, nhưng khách phải chờ vài tuần mới nhận được vàng vật chất.

Các cửa hàng vàng thuộc các thương hiệu lớn như DOJI, SJC và PNJ thời gian gần đây không triển khai bán vàng nhẫn và gần như không có khách giao dịch. Ghi nhận cho thấy, các thương hiệu này chủ yếu trưng bày sản phẩm trang sức.