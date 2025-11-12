Kinh tế 24h: Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh

Thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà tăng mạnh mẽ trong hai phiên giao dịch gần nhất, phản ánh rõ nét xu hướng bứt phá của giá vàng thế giới. Đặc biệt, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã tăng vọt, đạt mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) vào cuối ngày 11/11/2025, trở thành tâm điểm chú ý khi vượt qua cả giá vàng miếng SJC ở chiều bán ra với mức chênh lệch 300.000 đồng/lượng. So với đỉnh kỷ lục 157,5 – 160,5 triệu đồng/lượng được thiết lập vào sáng 21/10, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 8,2 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường dù nóng nhưng chưa quay lại đỉnh cao trước đó.

Vàng Bảo Tín Minh Châu

Chỉ trong hai ngày (10/11 và 11/11), giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã tăng tổng cộng 3,5 triệu đồng/lượng, với 1,7 triệu đồng vào ngày 10/11 và 1,8 triệu đồng vào ngày 11/11 ở cả hai chiều mua – bán. Tương tự, vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 3,5 triệu đồng/lượng sau hai phiên, đạt 148,5 – 151,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ghi nhận mức tăng mạnh nhất – 4 triệu đồng/lượng – lên 147,3 – 149,8 triệu đồng/lượng. Về phía vàng miếng SJC, giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng trong cùng kỳ, đạt 150 – 152 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn giảm 2,6 – 3,6 triệu đồng/lượng so với đỉnh ngày 21/10.

Đáng chú ý, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện đắt hơn vàng nhẫn SJC từ 2 đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy chiều, đồng thời thấp hơn vàng miếng SJC 700.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng cao hơn 300.000 đồng/lượng ở chiều bán. Sự chênh lệch này phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ sang vàng nhẫn – sản phẩm dễ giao dịch, thanh khoản cao hơn trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường. Diễn biến này không chỉ cho thấy sức hút của vàng nhẫn mà còn báo hiệu khả năng thị trường sẽ tiếp tục sôi động trong những ngày tới nếu giá thế giới duy trì đà tăng.

Nghiên cứu cho phép bán khống chứng khoán sớm nhất từ năm sau

Bộ Tài chính công bố kế hoạch nâng hạng thị trường chứng khoán, cho phép bán khống (short selling) trên thị trường cơ sở sớm nhất từ 2026. Ủy ban Chứng khoán (SSC) phối hợp VSD và hai sở giao dịch nghiên cứu cơ chế vay/mượn chứng khoán, bán khống có kiểm soát qua giao dịch T0 và chờ về, hoàn thành lộ trình 2026-2028.

Bán khống là bán cổ phiếu chưa sở hữu, mượn từ môi giới để bán giá cao, sau mua lại giá thấp kiếm lời. Ví dụ: vay 1.000 cp giá 110.000đ, bán thu 110 triệu; giá giảm còn 105.000đ, mua lại tốn 105 triệu → lãi 5 triệu. Ngược lại, giá tăng → lỗ tương ứng.

Hiện Việt Nam chưa cho phép bán khống cơ sở, chỉ áp dụng trên phái sinh (VN30) qua hợp đồng tương lai. Một số nhà đầu tư “lách luật” bằng vay mượn cá nhân, nhưng phức tạp, rủi ro cao.

Để triển khai, VSD sẽ xây CCP (bù trừ trung tâm), nâng cấp hệ thống KRX, mở rộng máy chủ, tích hợp T0, bán chờ về. Mục tiêu đến 2030: bỏ ký quỹ trước (non pre-funding), minh bạch room ngoại, áp dụng OTA (tài khoản tổng), tăng sở hữu nước ngoài.

Tháng 9/2026, FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên mới nổi thứ cấp (từ cận biên), với 28 cổ phiếu có thể vào rổ chỉ số. Trước đó, tháng 3/2026 sẽ đánh giá tiếp cải thiện tiếp cận nhà đầu tư ngoại qua môi giới toàn cầu.

Bán khống mở ra cơ hội giao dịch hai chiều, tăng thanh khoản, nhưng cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Đây là bước tiến lớn giúp Việt Nam đáp ứng tiêu chí nâng hạng, thu hút vốn ngoại.

Bộ trưởng Tài chính: Sẽ rà soát để giảm thêm giấy phép kinh doanh

Tại phiên thảo luận tổ về Luật Đầu tư sửa đổi chiều 11/11/2025, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa giấy phép kinh doanh, vượt xa 25 ngành nghề đã đề xuất bỏ như dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh, nhằm hạn chế rào cản, thúc đẩy tự do kinh doanh.

GS Hoàng Văn Cường đề xuất phân loại ngành nghề có điều kiện thành hai nhóm: tiền kiểm chỉ áp dụng cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng, sức khỏe người tiêu dùng; còn lại hậu kiểm, không cần cấp phép. Tuy nhiên, ông phản đối bỏ điều kiện với dịch vụ kế toán, khai thuế vì từ 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, cần kiểm soát trách nhiệm để tránh trốn thuế.

Về phân quyền, dự thảo giao Chủ tịch tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thay UBND tỉnh, được ông Trần Việt Anh ủng hộ vì rút ngắn thời gian nhưng yêu cầu cơ chế kiểm soát minh bạch, tránh lạm quyền. Đối với đầu tư ra nước ngoài, Chính phủ muốn bỏ chấp thuận chủ trương, chỉ đăng ký ngoại hối với dự án dưới 20 tỷ đồng, trên 20 tỷ hoặc ngành có điều kiện cần giấy chứng nhận đầu tư; song ông Việt Anh đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành để kiểm soát an ninh kinh tế, năng lượng, ngoại giao. Luật Đầu tư sửa đổi sẽ thảo luận hội trường ngày 27/11 và thông qua ngày 11/12.