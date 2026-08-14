Muốn gia đạo êm ấm, tiền bạc dư dả, chớ để cây này trước nhà

Vì sao có những cây kiêng kỵ trồng trước nhà?

Trong thiết kế cảnh quan nhà ở, đặc biệt là khu vực mặt tiền, cây xanh không chỉ đóng vai trò tạo bóng mát, điều hòa không khí, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy, vận khí và tài lộc của gia chủ. Theo quan niệm phong thủy Á Đông, việc lựa chọn loại cây, vị trí trồng và thế cây đều cần tuân theo nguyên tắc cân bằng âm dương – ngũ hành để tránh phạm vào "sát khí", "xung sát" hay "bế khí".

Nếu chọn sai loại cây, trồng cây không hợp thế đất hoặc trồng ngay vị trí "xung yếu" như trước cửa chính, trước cổng… có thể gây nên những tác động tiêu cực như: Cản trở luồng dương khí, sinh khí tốt vào nhà. Tích tụ âm khí, tà khí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần. Phá vỡ thế cân bằng phong thủy ngôi nhà, khiến tài lộc hao hụt, gia đạo bất an. Gây cản trở tầm nhìn, làm không gian trở nên bức bối, ngột ngạt.

Trong thiết kế cảnh quan nhà ở, đặc biệt là khu vực mặt tiền, cây xanh không chỉ đóng vai trò tạo bóng mát, điều hòa không khí, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy, vận khí và tài lộc của gia chủ.

Vì vậy, để biết những cây không nên trồng trước nhà, trước khi trồng bất kỳ loại cây nào, gia chủ cần nắm rõ ý nghĩa phong thủy của từng loại cây, cũng như thế đất, hướng nhà để tránh phạm vào những đại kỵ không đáng có.

Những cây kiêng kỵ trồng trước nhà

Cây liễu

Theo VTC News, cây liễu là một trong những cây kiêng kỵ trồng trước nhà. Vì theo quan niệm dân gian, trồng cây liễu trước nhà mang ý nghĩa tán gia bại sản.

Ngoài ra, từ xưa ông cha ta thường lấy cây liễu để so sánh với những người con gái có số phận lênh đênh không may mắn.

Thường người ta chỉ trồng loại cây này ở công viên hay bờ hồ để tạo cảnh quan, bóng mát.

Thêm vào đó, trong phong thủy, liễu là một trong những loại cây mang âm khí, do đó trồng cây liễu trước nhà sẽ thu hút âm khí vào ngôi nhà và có thể đem lại những điều không tốt. Thường người ta chỉ trồng loại cây này ở công viên hay bờ hồ để tạo cảnh quan, bóng mát.

Cây dâu tằm

Theo quan niệm xưa, có nhiều ý kiến cho rằng, đây là loài cây âm khí nặng, nếu trồng trước nhà sẽ lôi cuốn khí xấu vào nhà, từ đó mang đến những điều không may mắn. Cây cũng có thể khiến nhà cửa khi nào cũng lạnh lẽo, gia đình bất hòa, sức khỏe không tốt.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây dâu tằm thường được trồng ở sau vườn nhà, bờ dậu với mục đích trừ tà, bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn.

Cây đa

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, trong dân gian, cây đa được coi là loại cây linh thiêng. Nhiều nơi dựng cả bát hương dưới gốc đa. Người xưa cho rằng, loại cây này là nơi trú ngụ của âm khí.

Người xưa cho rằng, loại cây này là nơi trú ngụ của âm khí, vì vậy không nên trồng trước cửa nhà.

Ngoài ra, gốc cây to, thô khiến cho địa hình đất đai dưới chân lồi lõm, gồ ghề, làm mất cân bằng ngôi nhà. Cây đa chỉ thường được trồng trong miếu mạo, đền thờ. Gia chủ nên tránh trồng cây này ở trước của hay trong nhà.

Cây trúc đào

Trúc đào là loại cây hoa có thân bụi cao, cho hoa màu hồng và rất lâu tàn, rất đẹp nên hiện nay được trồng làm cảnh ở trước cửa nhà rất nhiều, đặc biệt là trồng làm hàng rào ở trước đường.

Tuy nhiên đó là sai lầm mà bạn nên nhổ ngay trước khi quá muộn. Cây trúc đào tuy có vẻ đẹp kiều diễm là vậy nhưng mang lại chất độc cực lớn, chỉ cần mọi người chạm vào lá hoa của cây một lúc lâu thì có hiện tượng nôn mửa, chóng mặt, thậm chí co giật và tử vong. Đặc biệt là hạt cây trức đào ăn vào là nguy hiểm tính mạng ngay lập tức. Vậy nên mới những cây nguy hiểm này, đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì càng nguy hiểm.

Cây chuối

Theo một số quan niệm phong thủy dân gian, không nên tùy tiện trồng cả bụi chuối quá lớn ngay trước cửa chính. Những tàu lá rộng có thể che khuất mặt tiền, làm khu vực cửa thiếu thoáng và tạo cảm giác nặng nề nếu cây mọc quá sát nhà. Ngược lại, cây chuối thường được trồng ở phía sau nhà hoặc cuối vườn.

Theo cách hiểu dân gian, hàng chuối phía sau tạo thành lớp cây xanh như một điểm tựa, vừa làm mát vừa tạo cảm giác kín đáo, bảo vệ không gian sống.

Người xưa có câu "trước cau, sau chuối", thể hiện cách bố trí cây cối quen thuộc trong không gian nhà ở truyền thống. Theo cách hiểu dân gian, hàng chuối phía sau tạo thành lớp cây xanh như một điểm tựa, vừa làm mát vừa tạo cảm giác kín đáo, bảo vệ không gian sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.