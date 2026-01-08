Ngân hàng dồn dập đấu giá nợ xấu doanh nghiệp

Nhiều khoản nợ dưới trăm tỷ được đấu giá

Agribank chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tổ chức đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm của ba doanh nghiệp gồm Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp, Công ty CP Sản xuất Thương mại Xây dựng Dịch vụ Minh Quân và Công ty TNHH Chế biến Thương mại Toàn Cầu.

Theo thông báo, tổng giá trị ghi sổ các khoản nợ tạm tính đến ngày 23/12/2025 vượt 168,9 tỷ đồng, bao gồm cả dư nợ gốc và nợ lãi. Các khoản vay này được bảo đảm bằng nhiều bất động sản tại khu vực trung tâm TPHCM như quận Bình Thạnh và quận 1 (nay thuộc các phường Bình Quới, Sài Gòn, Tân Định).

Giá khởi điểm của khoản nợ hơn 135,4 tỷ đồng, tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 13/1/2026.

Cùng thời điểm, Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn cũng phát đi thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Nhà máy xử lý nước lợ Cần Giờ. Tài sản gồm quyền sử dụng hơn 12.800 m2 đất sản xuất, kinh doanh tại xã Bình Khánh, TPHCM, với thời hạn sử dụng đến năm 2056, cùng toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị của nhà máy xử lý nước lợ và dây chuyền nước đóng chai. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là hơn 75,4 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị quyền sử dụng đất chiếm hơn 67,2 tỷ đồng.

Nhiều khoản nợ doanh nghiệp lên tới hàng trăm tỷ đồng được đem ra đấu giá.

Không chỉ Agribank, nhiều ngân hàng thương mại lớn khác cũng đồng loạt rao bán các khoản nợ quy mô lớn. VietinBank chi nhánh Ba Đình mới đây thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Quang với giá khởi điểm gần 356 tỷ đồng. Khoản nợ này được bảo đảm bằng 6 bất động sản đã hoàn tất thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, gồm 4 bất động sản tại TP HCM với tổng diện tích hơn 5.900 m2 và 2 thửa đất tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) có diện tích gần 3.800 m2.

Trong khi đó, Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Quang Minh với giá khởi điểm 23,3 tỷ đồng. Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến đầu tháng 11/2025 là 28,4 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc gần 14 tỷ đồng, còn lại là lãi trong hạn và lãi quá hạn. Khoản nợ được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và nhà ở tại Hà Nội đứng tên cá nhân.

Vietcombank chi nhánh Thăng Long cũng đang tổ chức bán đấu giá toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cường Yến. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1A, tờ bản đồ số 7, địa chỉ số 4 ngõ 151 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, với diện tích 119,2 m2. Giá bán khởi điểm của khoản nợ là hơn 4,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, BIDV chi nhánh TP HCM thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất khu công nghiệp và nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Tài sản gồm thửa đất diện tích 12.127 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2057 và Nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật VNT cùng các hạng mục phụ trợ. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là 86,3 tỷ đồng.

Kỳ vọng nợ xấu giảm năm 2026?

Vụ Dự báo, Thống kê, Ổn định tiền tệ - tài chính - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả chính từ cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý I/2026. Khảo sát được thực hiện với 100% tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, cho thấy bức tranh tương đối tích cực về chất lượng tín dụng của toàn hệ thống trong năm 2026.

Theo kết quả điều tra, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng bình quân đến cuối năm 2026 sẽ giảm so với cuối năm 2025. Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh hệ thống ngân hàng vừa trải qua giai đoạn chịu nhiều áp lực từ suy giảm hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, thị trường bất động sản trầm lắng và khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng còn yếu.

Không chỉ kỳ vọng nợ xấu giảm, các tổ chức tín dụng cũng nhận định mặt bằng rủi ro khách hàng tiếp tục giảm trong quý I/2026 và duy trì ổn định trong suốt năm 2026. Đánh giá này phản ánh kỳ vọng vào sự cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp, khả năng phục hồi của cầu tiêu dùng và hiệu quả từ các biện pháp cơ cấu lại nợ, xử lý nợ xấu đã và đang được triển khai trong thời gian qua.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, song song với mục tiêu tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng ngày càng thận trọng hơn trong quản trị rủi ro.