Ngân hàng đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng quy mô thế nào?

Ngân hàng đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Ngày 21/12, Chính phủ đã chính thức công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm tại TP HCM và TP Đà Nẵng.

Cùng với đó, UBND Đà Nẵng đã chính thức công bố danh sách 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Trong danh sách này chỉ có một ngân hàng thương mại, còn lại là các tổ chức tài chính, fintech và công ty công nghệ.

Cụ thể, có 9 tổ chức, định chế tài chính gồm: Công ty TNHH MTV Makara Capital Vietnam Holdings; Công ty TNHH APEX VIETNAM IFC SERVICES; Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam; Công ty CP DTC pay Vietnam; VALVERDE INVESTMENT PARTNERS PTE. LTD; Công ty TNHH MTV 9PAY; Công ty TNHH Da Nang Fintech Lab; Công ty TNHH MTV SIGLAW IFC; Công ty CP Verichains Solutions.

Thành viên ngân hàng duy nhất trong danh sách là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP

UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết đã nhận được phản hồi tích cực từ gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm.

Trong đó, một số tổ chức lớn đã ký kết biên bản hợp tác với thành phố như: Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Frankfurt Main Finance…

VCB có quy mô khủng thế nào?

Trước khi trở thành ngân hàng đầu tiên là thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, VCB đang là ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam ở mức khoảng 480 nghìn tỷ đồng và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, VCB tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống với 33.133 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 26.565 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ, duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,37 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 12,5%, trong khi tiền gửi khách hàng cũng tăng 6,4%, đạt hơn 1,61 triệu tỷ đồng.

Việc mở rộng quy mô cho vay giúp lãi thuần 9 tháng của Vietcombank đạt 42.505 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 41.563 tỷ đồng của cùng kỳ 2024.

Bên cạnh đó, các nguồn thu ngoài lãi cũng mang về lợi nhuận lớn cho Vietcombank. Cụ thể, lãi thuần dịch vụ giảm từ 4.213 tỷ xuống 2.605 tỷ đồng do sự sụt giảm phí thanh toán quốc tế và cạnh tranh mạnh ở mảng thẻ. Bù lại, lãi thuần kinh doanh ngoại hối tăng trưởng vượt trội, lên tới 4.938 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức 3.706 tỷ đồng cùng kỳ 2024.

Hoạt động chứng khoán kinh doanh ghi nhận 140 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ.Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần duy trì ở mức ổn định 245 tỷ đồng. Lãi thuần hoạt động khác tăng mạnh từ 1.087 tỷ lên 2.748 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò nguồn thu bổ sung quan trọng.

Chi phí hoạt động trong 9 tháng đạt 17.715 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn phản ánh mức kiểm soát tương đối tốt trong bối cảnh ngân hàng đầu tư mạnh cho chuyển đổi số.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3 ở mức 1,03%, tăng nhẹ so với mức 0,96% hồi đầu năm. Tổng nợ xấu của Vietcombank là 16.848 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối năm 2024. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 9%, đạt 34.000 tỷ đồng, đảm bảo hệ số bao phủ nợ xấu vẫn duy trì ở mức cao (202%).

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực đến 9h00 ngày 22/12, Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1.769.429.701 cổ phần (tương ứng 21,18%) trên 2.506.702.528 cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã VCB giảm 0,08% so với mức cổ phần 1.776.260.308 (tương ứng 21,26%) của tuần giao dịch trước đó.