Ngắm nhìn màn "lột xác" phòng bếp cũ kỹ thành không gian đậm chất Bắc Âu với giá thành rẻ

Không gian bếp là nơi cần sự sạch sẽ, ngăn nắp và đầy cảm hứng – điều mà phong cách Bắc Âu có thể đáp ứng một cách trọn vẹn. Phòng bếp phong cách Bắc Âu sở hữu vẻ đẹp tối giản, hiện đại và ấm cúng, phù hợp với mọi loại hình nhà ở từ chung cư đến nhà phố, biệt thự.

Nhờ bảng màu trung tính và thiết kế thông minh, không gian bếp trở nên rộng rãi hơn, dễ dọn dẹp và sử dụng. Đồng thời, các vật liệu như gỗ tự nhiên, đá, kim loại không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo độ bền và an toàn cho người sử dụng.

Thiết kế Bắc Âu đề cao sự gọn gàng, sạch sẽ, mỗi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để phục vụ tối ưu cho nhu cầu sinh hoạt. Ảnh: Đinh Huế

Một điểm cộng lớn nữa là khả năng kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và đèn chiếu sáng tinh tế, giúp không gian bếp luôn rạng rỡ, mang lại cảm hứng nấu nướng mỗi ngày.

Với lối sống ngày càng đề cao sự tối giản và bền vững, không khó hiểu vì sao phòng bếp phong cách Bắc Âu lại trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình hiện nay. Ảnh: Đinh Huế

Một gian bếp phong cách Bắc Âu đang trong giai đoạn thi công.

Không gian bếp sau cải tạo trở nên hiện đại, tinh tế với tone màu trắng – gỗ ấm áp.

Những tông màu nhẹ nhàng như trắng, kem, xám cùng sự xuất hiện của chất liệu gỗ tự nhiên giúp phòng bếp trở nên gần gũi và ấm áp. Ảnh: Đinh Huế

Phòng bếp phong cách Bắc Âu sở hữu một bản sắc thẩm mỹ rất đặc trưng, vừa giản dị vừa tinh tế, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. Ảnh: Đinh Huế

Màu trắng thường chiếm phần lớn diện tích tường, trần và tủ bếp, trong khi gỗ tự nhiên được ứng dụng ở bàn ăn, sàn nhà hoặc phụ kiện để mang lại sự cân bằng giữa lạnh và ấm.

Bàn ăn, đảo bếp hay ghế thường có đường nét thanh thoát, kích thước vừa phải, đảm bảo tiết kiệm diện tích mà vẫn thuận tiện trong sinh hoạt. Ảnh: Đinh Huế

Sau quá trình thiết kế và thi công, căn bếp được thay đổi hoàn toàn với phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn đảm bảo tính tiện nghi. Ảnh: Đinh Huế

Kệ mở là một lựa chọn phổ biến – không chỉ giúp trưng bày bát đĩa, hũ gia vị, ly tách mà còn tạo cảm giác thoáng đãng cho căn bếp.