Lưu ý màu sắc cầu thang để tránh phạm phong thủy cho ngôi nhà bạn

Vì sao màu sắc của cầu thang lại quan trọng?

Theo chuyên gia phong thủy, màu sắc cầu thang không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà màu sắc tại khu vực này tác động mạnh đến cảm nhận thị giác và sự vận hành năng lượng trong nhà.

Một cầu thang có màu sắc phù hợp sẽ giúp không gian hài hòa, thông thoáng hơn. Đồng thời cũng tạo cảm giác dễ chịu khi di chuyển, hỗ trợ cân bằng phong thủy tổng thể để gia tăng sinh khí cho ngôi nhà.

Ngược lại, nếu sử dụng màu sắc không phù hợp, đặc biệt là các gam quá tối hoặc quá nóng, không gian dễ trở nên nặng nề, bí bách và mất cân bằng.

Lựa chọn màu sắc cầu thang cũng rất quan trọng với phong thủy ngôi nhà. Ảnh TL

Cách chọn màu cầu thang theo hướng nhà

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, màu sắc của cầu thang nên chọn theo màu làm bậc đá. Màu sắc cầu thang phụ thuộc vào vị trí, phương vị của ngôi nhà mà lựa chọn.

+ Hướng Bắc: Màu sắc cầu thang nên ưu tiên các gam màu đen, xanh dương, xanh lam. Đây là những màu thuộc hành Thủy, phù hợp với khu vực phía Bắc.

+ Hướng Nam: Có thể chọn xanh cốm, xanh ngọc. Không nên dùng màu đỏ hoặc hồng đậm cho cầu thang ở hướng này vì dễ tạo cảm giác nóng và bất ổn năng lượng.

+ Cầu thang ở hướng Tây Nam và Đông Bắc phù hợp với các tông màu vàng kem, vàng sữa, nâu nhạt, vàng nâu. Những gam màu này giúp tạo cảm giác ấm áp và ổn định.

+ Cầu thang ở hướng Tây và Tây Bắc nên dùng trắng, trắng sữa, ghi sáng, ghi xám. Những gam màu trung tính giúp không gian hiện đại và cân bằng hơn.

+ Cầu thang ở hướng Đông và Đông Nam có thể dùng các màu xanh lá, xanh đậm nhạt khác nhau, màu gỗ tự nhiên. Những nhóm màu này phù hợp với năng lượng Mộc của khu vực này.

Theo phong thủy, cầu thang là nơi dẫn truyền sinh khí lên các tầng. Vì vậy không nên dùng màu quá tối, hạn chế cảm giác âm u, nặng nề. Mọi người nên ưu tiên màu sáng để tăng độ thoáng và lưu thông khí. Ngoài ánh sáng tự nhiên từ giếng trời, cửa sổ ở cầu thang, khu vực này nên bố trí thêm đèn chiếu sáng vào buổi tối để duy trì nguồn năng lượng tích cực.

Lựa chọn màu sắc cầu thang theo mệnh

Ngoài phương vị, theo chuyên gia phong thủy có thể lựa chọn màu cầu thang theo bản mệnh để tăng sự hài hòa phong thủy.

Mệnh Kim phù hợp các màu như bạc, trắng, xám,... và những gam màu của mệnh Thổ như nâu, vàng nhạt và nâu đất,...

Mệnh Mộc phù hợp màu xanh lá, màu cẩm thạch,... và những gam màu thuộc mệnh Thủy như xanh dương, xanh da trời,...

Những gam màu như xanh rêu, xanh lá cây, cam, đỏ phù hợp với mệnh Hỏa. Ảnh minh họa

Mệnh Hỏa có thể tham khảo các màu như xanh rêu, xanh lá cây, cam, đỏ,... tránh những gam màu thuộc mệnh Thủy.

Mệnh Thủy có thể tham khảo các màu như xanh da trời, xanh dương,... và những gam màu thuộc mệnh Kim như bạc, trắng, xám,...

Mệnh Thổ có thể tham khảo các màu như vàng nhạt, nâu, nâu đất,... và những gam màu thuộc mệnh Hỏa như đỏ, tím, hồng,...

Có thể nói, khi chọn màu sắc cầu thang, gia chủ nên cân nhắc đồng thời các yếu tố: Hướng nhà, bản mệnh, ánh sáng và tổng thể kiến trúc để tạo nên không gian sống vừa đẹp mắt vừa cân bằng phong thủy.

