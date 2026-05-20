Chênh vênh những căn nhà “một mất một còn” sau giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc ngang sông Hồng được khởi công vào tháng 10/2025 để chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và bắt đầu thi công từ ngày 19/12/2025. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18km.

Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam và phường Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên và phường Bồ Đề).

Theo thống kê, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường Hồng Hà hơn 44.000 m², liên quan đến 335 trường hợp, gồm 9 tổ chức và 326 hộ dân. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, những căn nhà ở phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng nơi dự án cầu Trần Hưng Đạo đi qua đang được phá dỡ, chỉ còn khung bê tông và phần tường gạch.

Không gian quen thuộc của khu dân cư giờ chỉ còn lại những mảng tường đổ nát, những khối bê tông trơ trọi nằm im lìm giữa bụi đất.

Máy múc dùng kìm sắt gom từng khung thép, rũ bỏ gạch đá, bê tông rồi chuyển đi để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cầu.

Sau khi các ngôi nhà được tháo dỡ, phế thải xây dựng chất cao quá đầu người.

Người dân đi lại khó khăn khi lối vào và cửa nhà bị che lấp bởi gạch đá, bê tông sau quá trình phá dỡ.

Sau khi tháo dỡ, nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng dang dở khi phần diện tích nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã bị phá bỏ, chỉ còn lại nửa căn nhà chênh vênh mà người dân vẫn phải tiếp tục sinh hoạt và sử dụng.

Căn nhà rộng 80m² của gia đình ông Nguyễn Văn Quang (72 tuổi, số 17 Nguyễn Khoái) bị thu hồi gần một nửa diện tích sau giải phóng mặt bằng. Từ ngày công tác tháo dỡ bắt đầu, ông Quang gần như túc trực tại ngôi nhà cũ để trông coi tài sản. “Tôi chỉ mong phần gạch đá phía trước sớm được dọn dẹp để gia đình có thể bắt tay sửa sang, ổn định lại cuộc sống,” ông Quang chia sẻ.

Một ngõ nhỏ tại đây trong khi giải toả bị đống đất đá, bê tông cao khoảng 3 mét che chắn đầu ngõ khiến người dân phải dùng thang dựng tạm để trèo lên xuống mỗi ngày.

Nhiều nhà cũng phải dùng thang để vào nhà.

Căn nhà của bà Oanh bị cắt sâu khoảng 1,7 mét. Do công trình thi công ngay sát cửa, mỗi ngày bà phải quét dọn liên tục vì bụi bặm phủ kín lối vào. Để hạn chế bụi và đảm bảo sinh hoạt, gia đình bà còn phải hàn thêm cửa tôn che chắn phía trước nhà.

Đơn vị điện lực liên tục làm việc để tháo gỡ và chuyển hệ thống dây dẫn, cột điện phục vụ thi công dự án.

Các khu vực giải tỏa đều được dựng barie, gắn biển cảnh báo người dân.