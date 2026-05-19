Bên trong biệt thự của giới siêu giàu được rao bán 115 triệu USD

Chủ sở hữu biệt thự là Steven Lempera, nhà đầu tư bất động sản và cựu chủ tịch điều hành công ty dầu mỏ ở Illinois, Mỹ. Ông mua khu đất ven hồ rộng 36 mẫu Anh tại Tampa (Florida) vào 2021, sau đó mua thêm 51 mẫu Anh ở phía đối diện.

Tổng diện tích khu đất là 87 mẫu Anh (khoảng 352.076 m2), nằm bên hồ Thonotosassa, cách trung tâm Tampa khoảng 26 km.

Theo môi giới, gia đình Lempera bắt đầu tìm một bất động sản diện tích lớn trong thời gian Covid-19. Họ từng cân nhắc các lựa chọn tại Colorado và Wyoming, trước khi mua khu đất ven hồ ở Tampa.

Với nhóm khách hàng siêu giàu, tính riêng tư và khả năng bảo đảm an ninh thường là tiêu chí ưu tiên.

Khu nhà do chủ cũ xây năm 2012 theo phong cách lâu đài vùng Normandy, Pháp. Bên trong khuôn viên có bể bơi ngoài trời, đường nội bộ riêng, các hàng cây sồi bao quanh. Ngoài ra, tại đây còn có khu cưỡi ngựa với sân tập rộng 5 mẫu Anh.

Gia đình Lempera bán bất động sản vì muốn dành nhiều thời gian theo sự nghiệp cưỡi ngựa chuyên nghiệp của con gái. Theo môi giới, họ dự định di chuyển nhiều hơn giữa Wellington, New York và châu Âu. Wellington, Florida được mệnh danh là "thủ phủ cưỡi ngựa mùa đông của thế giới", nơi diễn ra nhiều sự kiện cưỡi ngựa quốc tế trong các tháng đầu năm.

Kỷ lục giao dịch nhà ở đắt nhất khu vực Tampa hiện thuộc về biệt thự cũ của cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Derek Jeter tại Davis Islands, với giá 22,5 triệu USD năm 2022. Nếu bán với mức giá 115 triệu USD (tương đương 3.031 tỷ đồng), khu bất động sản của Lempera sẽ vượt xa kỷ lục này.

Phần lớn nội thất bên trong biệt thự đã có từ thời chủ cũ. Sau khi chuyển về đây, Lempera chi thêm 2 triệu USD để mua trọn gói đồ nội thất, giúp giữ sự thống nhất về phong cách.

Bên trong biệt thự chính, phòng khách trần vòm lớn mở thẳng ra hồ qua hệ cửa kiểu Pháp bằng gỗ mahogany (loại gỗ thuộc họ xoan) cao khoảng 3,7 m.

Phòng sinh hoạt gia đình dùng trần dầm gỗ, hướng tầm nhìn ra mặt nước. Không gian bố trí lò sưởi ở trung tâm, kết hợp đèn chùm, thảm hoa văn sáng màu và các mảng tường vòm, tạo sự đồng bộ với kiến trúc Pháp của biệt thự.

Khu hồ bơi dài 22 m ngoài trời nằm giữa biệt thự và hồ, bao quanh bởi thảm cỏ, lối đi lát đá và hàng cây cao.

Khu gara phục vụ bộ sưu tập xe ôtô của chủ nhà, gồm nhiều mẫu xe sang. Tại đây còn có thợ máy làm việc tại chỗ, khu sơn xe chuyên nghiệp và các xưởng gia công.

Bên ngoài biệt thự có đường đua go-kart nằm sát mép hồ, với các đoạn đường uốn theo khu đất. Theo môi giới, đây là một trong những hạng mục tạo khác biệt cho khu nhà.

Sân bowling trong khu giải trí của biệt thự, bố trí hai làn chơi với sàn gỗ, tường xanh xám và hệ đèn hắt hai bên. Khu quầy bar và phòng chơi billiards được thiết kế theo phong cách retro với tông đỏ - đen làm chủ đạo.

Phòng ngủ chính nằm trong một khu riêng, gồm phòng tắm, các phòng thay đồ thiết kế riêng và khu ngồi thư giãn hướng hồ. Cách tổ chức này biến không gian nghỉ ngơi thành một tổ hợp riêng trong biệt thự.

Phòng thay đồ trong phòng ngủ chính cao hai tầng, có cầu thang bên trong. Hệ lan can sắt tại tầng lửng được làm đồng bộ với phong cách châu Âu của toàn bộ căn nhà.

Các tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm đường chạy bộ, spa riêng, hồ bơi nước mặn trong nhà, phòng xông hơi, phòng trị liệu. Bể bơi trong nhà đặt giữa phòng, cuối trục nhìn là hệ cửa kính mở ra cảnh quan sân vườn.

Khu văn phòng nằm trong tổ hợp riêng, gồm các phòng điều hành và phòng họp nhìn xuống khu trưng bày xe. Thiết kế này cho phép chủ nhà làm việc tại chỗ mà không cần di chuyển.

Nhà thuyền hai tầng nằm bên hồ, kết nối với bờ bằng lối đi gỗ xuyên qua hàng cây. Tầng mái được bố trí thành sân ngắm cảnh, trong khi phần dưới dùng làm bến neo đậu thuyền.