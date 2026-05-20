Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Người dân ven sông canh cánh chờ đền bù, tái định cư

Khi nỗi lo lớn nhất không chỉ là chuyện mất nhà

Xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây là hình ảnh công trường ngổn ngang tại phố Vạn Kiếp, khi các hộ dân phải di dời để nhường chỗ phục vụ Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Điều khiến người dân tiếc nuối không chỉ là căn nhà cũ, đó là tình làng nghĩa xóm đã gắn bó hàng chục năm.

Phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng sau khi phá dỡ. Ảnh: Ngọc Hải

Nhiều người bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án và chỉ mong được tái định cư hợp lý.

Cảm giác ấy cũng đang dần hiện hữu tại phường Bồ Đề, tâm trạng nhiều hộ dân không khỏi nặng trĩu khi nhắc đến chuyện rời khỏi nơi gắn bó cả đời người.

Làm nghề bán nước tại đầu làng Phúc Xá, phường Bồ Đề, chị Giang (38 tuổi) cho biết đã nghe thông tin quy hoạch từ nhiều năm qua nhưng đến nay chưa có thông báo cụ thể về phương án di dời hay tái định cư.

“Người dân trong làng động viên nhau đi đâu thì cùng đi đấy vì tình làng nghĩa xóm thân quen quá rồi. Chỉ mong Nhà nước đền bù thỏa đáng. Nhà nào được đền bù nhiều còn đỡ, chứ đền bù ít thì người dân lấy đâu ra tiền để mua chỗ ở mới”, chị Giang chia sẻ.

Hình ảnh làng Phúc Xá, phường Bồ Đề, Hà Nội. Ảnh: Anh Văn

Cùng chung tâm trạng, ông Lê Hữu Hà (48 tuổi) phường Bồ Đề, cho biết bản thân có nhiều suy tư khi nghĩ đến việc phải rời xa căn nhà hiện tại.

“Ở đây quen môi trường sống, quen công việc rồi. Sang nơi khác phải làm quen lại hết. Buồn thì rất buồn, giờ bị thu hồi thì cũng phải tuân thủ. Chỉ mong được bố trí nơi ở ổn định để tiếp tục cuộc sống”, ông Hà nói.

Ông Hà ngồi trước căn nhà đã gắn bó nhiều năm tại phường Bồ Đề, nơi gia đình ông có thể phải di dời để phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Anh Văn

Không riêng phường Bồ Đề, nhiều hộ dân tại phường Hồng Hà cũng đang trong tâm trạng thấp thỏm chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Anh Trung, một người dân tại đường ven Nguyên Khiết, phường Hồng Hà, cho biết bản thân rất hoang mang khi biết gia đình có nguy cơ bị mất trắng, không được đền bù khi bị thu hồi đất phục phụ dự án.

“Vài năm trước, gia đình tôi bỏ ra vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng chỉ để đổi lại căn nhà không sổ hơn chục mét vuông. Giờ đứng trước nguy cơ mất trắng khiến gia đình tôi mất ăn mất ngủ. Mong sao Nhà nước đền bù hợp lý và bố trí nơi tái định cư để gia đình yên tâm làm ăn, lập nghiệp lại”, anh Trung bày tỏ.

Khu dân cư đường ven Nguyên Khiết, phường Hồng Hà. Ảnh: Anh Văn

Theo anh Trung, điều khiến anh và các hộ dân nơi đây quan tâm nhất là chính sách hỗ trợ sau khi thu hồi đất. Phần lớn những lô đất tại đây đều trong tình trạng không sổ vì vướng mắc giấy tờ hoặc nguồn gốc đất không rõ ràng.

Theo khảo sát trên các sàn thương mại điện tử, giá rao bán tại các khu vực lân cận ven sông Hồng ở ngưỡng khá cao.

Cụ thể, giá bất động sản phường Bồ Đề cũ (nay là phường Bồ Đề) đang được rao bán trung bình 238/triệu đồng/m2, tăng gần 42% sau 2 năm. Trong khi đó, giá bất động sản phường Ngọc Thụy cũ (nay là phường Bồ Đề) đã tăng gần 64% trong vòng 2 năm qua lên gần 84 triệu đồng/m2.

Giá rao bán bất động sản tại phường Bồ Đề cũ trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Batdongsan.com

Mức giá thị trường hiện đang cao hơn khá nhiều so với bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 do UBND TP. Hà Nội ban hành.

Cụ thể tại phường Bồ Đề, đất ở vị trí 1 tại đường gom chân đê sông Hồng và đường Thạch Cầu dao động khoảng 44,4 triệu đồng/m2. Tại đường Phú Viên, giá đất ở vị trí 1 khoảng 39,5 triệu đồng/m2, trong khi đường Bát Khối ngoài đê khoảng 32,5 triệu đồng/m2. Các vị trí còn lại dao động từ 16 - 28 triệu đồng/m2 tùy khu vực.

Ngoài ra với đất nông nghiệp, tại khu vực quận Long Biên cũ, giá đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm, giá đất trồng cây lâu năm, giá đất nuôi trồng thuỷ sản đều ở mức 290.000 đồng/m2.

Phía sau câu chuyện quy hoạch, chỉnh trang đô thị hay phát triển hạ tầng là những nỗi niềm rất đời thường của người dân. Họ hiểu sự cần thiết của dự án, chấp nhận việc phải di dời, nhưng đổi lại vẫn mong được thấu hiểu để người dân không bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển đô thị.