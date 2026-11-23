Chính sách giá điện mới chính thức được áp dụng từ ngày 1/11, với những điều chỉnh liên quan đến khung giờ sử dụng điện và biểu giá bán lẻ dành cho một số nhóm khách hàng. Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), người dân và doanh nghiệp cần cập nhật quy định để xác định đúng đối tượng áp dụng.

Một trong những nội dung đáng quan tâm là việc phân chia thời gian sử dụng điện thành ba khung: cao điểm, bình thường và thấp điểm. Trong đó, giờ cao điểm được điều chỉnh theo hướng tập trung vào buổi chiều tối, còn giờ thấp điểm chủ yếu nằm trong khoảng ban đêm và rạng sáng.

Đáng chú ý, ngày Chủ nhật không áp dụng khung giờ cao điểm. Thay đổi này tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động sắp xếp thời gian vận hành máy móc, thiết bị, từ đó cân đối nhu cầu tiêu thụ điện và chi phí hoạt động.

Chính sách giá bán điện mới được áp dụng từ tháng 11/2026 với nhiều điểm đáng chú ý về giá điện bình quân, khung giờ sử dụng điện và biểu giá dành cho một số nhóm khách hàng.

Tuy nhiên, người sử dụng điện cần lưu ý rằng cơ chế tính giá theo thời gian sử dụng không áp dụng đồng loạt cho tất cả khách hàng. Chính sách này được thực hiện căn cứ vào nhóm đối tượng và điều kiện mua điện theo quy định, không áp dụng đại trà đối với khách hàng sinh hoạt.

Theo Quyết định 2892/QĐ-BCT, chính sách mới bổ sung biểu giá bán lẻ điện dành riêng cho hai nhóm đối tượng, gồm cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện.

Với các cơ sở lưu trú du lịch, mức giá được xác định dựa trên cấp điện áp và thời điểm sử dụng điện. Đây là nhóm cơ sở có nhu cầu vận hành nhiều hệ thống, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh như điều hòa, chiếu sáng, thang máy và các thiết bị khác.

Trong khi đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện cũng được áp dụng biểu giá riêng, phù hợp với đặc điểm tiêu thụ điện của hệ thống trạm sạc. Quy định này giúp các đơn vị có căn cứ xác định chi phí đầu vào, xây dựng phương án kinh doanh và cân nhắc thời gian tổ chức hoạt động sạc.

Việc phân chia mức giá theo cấp điện áp và khung giờ là yếu tố quan trọng mà các đơn vị thuộc hai nhóm khách hàng trên cần quan tâm. Chênh lệch giữa giờ cao điểm và thấp điểm có thể ảnh hưởng đến bài toán chi phí điện trong quá trình vận hành.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ sạc xe điện, biểu giá mới quy định cụ thể theo hai cấp điện áp. Ở cấp điện áp từ trung áp trở lên, tức trên 1kV, giá điện giờ bình thường là 2.549 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.534 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.758 đồng/kWh.

Biểu giá điện dịch vụ sạc xe điện theo cấp điện áp như sau:

Khung giờ Trung áp trở lên (trên 1kV) Hạ áp đến 1kV Bình thường 2.549 đồng/kWh 2.700 đồng/kWh Thấp điểm 1.534 đồng/kWh 1.620 đồng/kWh Cao điểm 3.758 đồng/kWh 4.212 đồng/kWh

Các mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đối với cấp điện áp hạ áp đến 1kV, giá điện giờ cao điểm được quy định ở mức 4.212 đồng/kWh. Trong khi đó, khách hàng sử dụng điện vào giờ bình thường phải trả 2.700 đồng/kWh, còn giờ thấp điểm là 1.620 đồng/kWh.

Như vậy, mức giá cao nhất trong biểu giá dịch vụ sạc xe điện được nêu là 4.212 đồng/kWh, áp dụng vào giờ cao điểm đối với cấp điện áp hạ áp đến 1kV. Các đơn vị kinh doanh cần căn cứ đúng cấp điện áp và thời gian sử dụng để xác định chi phí điện thực tế.

EVNHANOI khuyến nghị người dân và doanh nghiệp chủ động tìm hiểu biểu giá mới, đồng thời xác định chính xác mục đích sử dụng điện và cấp điện áp của mình. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện cần nắm rõ quy định để tính toán chi phí, bố trí hoạt động phù hợp với chính sách đang được áp dụng.