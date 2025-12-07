Nền tảng X bị phạt 140 triệu USD, Elon Musk phản ứng ngắn gọn

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/12 đã chính thức phạt công ty X của tỷ phú Elon Musk số tiền 120 triệu Euro (khoảng 140 triệu USD) vì vi phạm các nghĩa vụ minh bạch theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).

Đây là quyết định xử phạt không tuân thủ đầu tiên theo DSA – bộ luật được EU thông qua năm 2022 và có hiệu lực vào năm 2023 nhằm siết chặt quản lý các nền tảng trực tuyến lớn hoạt động tại châu Âu.

Cụ thể, EC chỉ ra 3 vi phạm chính của X, trong đó có thiết kế "lừa dối" đối với dấu tích xanh.

Trước khi Elon Musk tiếp quản Twitter (nay là X), dấu tích xanh chỉ dành cho các tài khoản đã được xác minh danh tính (chính trị gia, người nổi tiếng, cơ quan công quyền, nhà báo truyền thông chính thống…).

Sau khi Musk mua lại nền tảng này, bất kỳ ai trả phí đăng ký X Premium đều nhận được dấu tích xanh, khiến người dùng dễ nhầm lẫn giữa tài khoản xác thực và tài khoản trả phí.

Vi phạm thứ hai mà EC chỉ ra là thiếu minh bạch trong kho lưu trữ quảng cáo. Và vi phạm thứ ba là việc từ chối cung cấp quyền truy cập dữ liệu công khai cho các nhà nghiên cứu.

Phán quyết của EC đã khép lại một phần cuộc điều tra bắt đầu từ 2 năm trước. Ủy ban cho biết việc không tuân thủ quyết định này có thể dẫn đến các khoản tiền phạt.

Nền tảng X của tỷ phú Elon Musk bị EU phạt vì vi phạm các nghĩa vụ minh bạch theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Ảnh: Shutterstock

"Việc lừa người dùng bằng dấu tích xanh, che giấu thông tin quảng cáo và ngăn cản nhà nghiên cứu không có chỗ đứng trên mạng tại EU", bà Henna Virkkunen, Phó chủ tịch điều hành phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, cho biết.

"Với quyết định xử phạt đầu tiên theo DSA, chúng tôi buộc X phải chịu trách nhiệm vì làm suy yếu quyền lợi người dùng và trốn tránh trách nhiệm giải trình", vị quan chức Uỷ ban tiếp tục.

X đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNBC. Khi tài khoản chính thức của Ủy ban châu Âu đăng thông báo trên X, Elon Musk chỉ trả lời vỏn vẹn: "Vớ vẩn".

Mạng xã hội của Musk hiện có 60 ngày để trình bày kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan đến dấu tích xanh "gây hiểu lầm", và 90 ngày để nộp kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan đến kho lưu trữ quảng cáo và quyền truy cập dữ liệu công khai của mình cho các nhà nghiên cứu.

Đây là quyết định xử phạt mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa các Big Tech Mỹ và cơ quan quản lý châu Âu. Chỉ một ngày trước đó, EC cũng đã mở cuộc điều tra chống độc quyền nhắm vào Meta liên quan đến chính sách cho phép các nhà cung cấp AI truy cập dữ liệu WhatsApp.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Mỹ đã nhiều lần gây áp lực để EU nới lỏng hoặc bỏ các quy định nghiêm ngặt với Big Tech, bao gồm DSA, DMA (Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số) và các quy định AI đang được xây dựng.

Khoản tiền phạt 140 triệu USD, dù lớn, vẫn chỉ là bước khởi đầu. Nếu X tiếp tục bất hợp tác, các khoản phạt định kỳ có thể khiến con số tăng nhanh chóng trong thời gian tới.