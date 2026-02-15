Công ty của Elon Musk ở Việt Nam có vốn điều lệ 30 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Starlink Services Việt Nam là viễn thông vệ tinh. Họ đặt trụ sở tại Hà Nội, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Starlink Holdings Netherlands B.V (Hà Lan) đại diện sở hữu. Bà Lauren Ashley Dreyer (Phó chủ tịch Khối vận hành kinh doanh Starlink toàn cầu) giữ chức chủ tịch, còn tổng giám đốc là một người Việt Nam.

Các doanh nghiệp nước ngoài thường đăng ký vốn điều lệ thấp và mang tính tượng trưng khi thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Trước Starlink, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng hoạt động với số vốn khiêm tốn. Ví dụ, Apple lập pháp nhân ở Việt Nam từ năm 2015 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng và giữ nguyên đến nay. Boeing lập công ty tại Việt Nam sau đó 3 năm với vốn 4,5 tỷ đồng. Sau 7 năm hoạt động, hãng sản xuất máy bay của Mỹ mới lần đầu nâng vốn, lên 35 tỷ đồng.

Vốn điều lệ có thể xem như "vốn pháp lý" để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đầu tư và xin giấy phép hoạt động, không phản ánh đầy đủ quy mô tài chính hay cam kết dài hạn của công ty mẹ. Thực tế, nguồn lực vận hành của họ được bổ sung dần thông qua các khoản vay nội bộ, hợp đồng dịch vụ hoặc tăng vốn từng giai đoạn, tùy thuộc kế hoạch kinh doanh và mức độ mở rộng thị trường.

Một chiếc điện thoại đang kết nối và đo tốc độ của Internet vệ tinh SpaceX Starlink, trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc (Hà Nội), tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Starlink là kế hoạch tham vọng của SpaceX trong việc phủ sóng Internet tại các khu vực khó tiếp cận. Dịch vụ mà công ty của tỷ phú Elon Musk triển khai phù hợp với những nơi cáp Internet không thể vươn tới, hoặc cơ sở hạ tầng mạng ở những khu vực có xung đột hay thiên tai tàn phá. Họ hiện có mặt tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 5 triệu người sử dụng.

Starlink nhận giấy phép thí điểm từ Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vào tháng 4/2025, trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh.

Sau nhiều tháng hoàn tất thủ tục, công ty SpaceX của Elon Musk được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Họ cũng nhận Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện từ Cục Tần số vô tuyến điện.

Trong giai đoạn đầu, Starlink được triển khai với 4 trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Việc nhận được giấy phép đồng nghĩa Starlink có thể xây dựng hợp pháp hạ tầng thu - phát, không gây nhiễu đến các mạng thông tin vô tuyến hiện hữu. Điều này cũng giúp thị trường viễn thông phát triển bền vững, mở rộng kết nối Internet vệ tinh.