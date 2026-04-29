Cảnh sống chật chội trong nhà siêu mỏng, siêu méo sau giải tỏa

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng là hạng mục quan trọng trong hệ thống Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình nhằm cụ thể hóa quy hoạch phát triển giao thông Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt.

Theo thiết kế, tuyến đường dài khoảng 420 m, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 21.459 m². Điểm đầu kết nối với đường Cầu Giấy, điểm cuối nằm trong Khu đô thị mới Dịch Vọng. Mặt cắt ngang tuyến rộng 50 m, được bố trí đồng bộ: 22,5 m cho làn xe cơ giới, 7,5 m cho xe hỗn hợp, dải phân cách và lề an toàn rộng 4 m, cùng hai bên vỉa hè rộng tổng cộng 16 m. Sau khi các công trình được tháo dỡ phục vụ dự án, tại khu vực tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy, Hà Nội đã xuất hiện nhiều căn nhà siêu mỏng, siêu méo.

Vũ Văn Hùng (55 tuổi) người đã gắn bó với khu vực này hơn 30 năm, cho biết trước đây gia đình ông sinh sống trong một căn nhà thuê rộng khoảng 100 m2, nằm trong dãy trọ có tổng diện tích lên tới gần 200 m2. Không gian rộng rãi đủ để cả gia đình sinh hoạt, nấu nướng và tích trữ đồ đạc phục vụ công việc mưu sinh.

'Trước đây sinh hoạt bình thường như mọi người. Nhưng từ khi giải tỏa, diện tích hẹp đi, cuộc sống cũng đảo lộn. Rồi cũng phải quen thôi', ông Hùng chia sẻ.

Để có chỗ che mưa che nắng và tiếp tục công việc thu gom phế liệu, ông Hùng đã thuê thợ dựng một căn lán để ở, cấu trúc lán chủ yếu là khung sắt, quây bằng mái tôn và bạt nhựa.

Diện tích bên trong chỗ ngủ chỉ khoảng 2 m2, vừa đủ đặt một chiếc giường. Không gian thấp và hẹp, nằm gần như chạm hai bên, không có chỗ sinh hoạt riêng. Phía trên căng tạm chăn màn để che.

Vì điều kiện quá chật chội, gia đình ông không thể tiếp tục ở cùng nhau. Vợ và hai con đã chuyển đi thuê trọ gần đó để đảm bảo sinh hoạt và đi làm. Một mình ông Hùng ở lại căn lán này để quản lý đồ đạc và duy trì công việc đồng nát.

Do diện tích lán tạm quá hạn chế, hầu hết các thiết bị sinh hoạt thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước đều phải đặt ngoài trời. Khu vực tắm giặt cũng được bố trí tạm bợ bên ngoài, chỉ che chắn bằng vài lớp bạt để tránh mưa nắng. Nguồn nước sinh hoạt cũng phải kéo nhờ từ các hộ xung quanh, đun bằng ấm điện để tắm rửa vào những ngày trời lạnh.

Khu vực nấu ăn được bố trí tạm ở một góc khác ngay bên cạnh lán.

Hiện chủ đất không thu tiền thuê phần diện tích còn lại vì quá nhỏ, nên ông Hùng vẫn ở tạm và dự định bám trụ đến khi đường làm xong. Vào những ngày nắng nóng khoảng 38 độ C, mái tôn khiến bên trong nóng bức, ông cho biết chỉ cần cử động nhẹ là mồ hôi chảy ướt người.

Bên trong căn lán, không gian chủ yếu được dùng để chứa các vật dụng lặt vặt và đồ đạc còn lại sau giải tỏa. Chăn màn, quần áo và nhiều đồ dùng cũ được chất chồng tạm bợ, chiếm gần hết diện tích.

Trong điều kiện như vậy, ông Hùng cho biết việc giải tỏa ở đâu cũng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Sinh hoạt thiếu thốn, nguồn nước không ổn định, môi trường xung quanh ô nhiễm bởi rác thải và bụi từ công trình. Dù gặp nhiều bất tiện, ông vẫn chấp nhận vì mục đích chung, đồng thời mong dự án sớm hoàn thành để cuộc sống và công việc sớm ổn định trở lại.

Tại tuyến Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1A qua khu vực Định Công (Hoàng Mai), dự án đã được thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 2/2026. Dọc tuyến, một số căn nhà siêu mỏng, siêu méo đã xuất hiện và nhanh chóng được tận dụng để kinh doanh, buôn bán.

Căn nhà hai tầng trên phố Định Công sau giải tỏa hiện lên với hình hài méo mó, bị cắt xén gần như toàn bộ phần phía trước, chỉ còn trơ lại một lát cắt hẹp sâu vào bên trong. Những mảng tường gạch cũ lộ thiên, nham nhở, xen lẫn lớp bê tông bị đục bỏ dang dở, để lộ cả cốt thép han gỉ. Không gian bên trong bị thu hẹp tối đa, đủ đặt một cửa ra vào và phần tường ốp dở, phía trên vẫn còn bồn nước và lan can sắt cũ kỹ chênh vênh.

Sau giải tỏa, ngôi nhà 2 tầng và một tum rộng khoảng 64 m2 của bà Hoa (72 tuổi) giờ chỉ còn lại mảnh đất vỏn vẹn vài mét vuông mặt đường. Dù đã chuyển vào sinh sống trong ngõ gần đó, hằng ngày bà vẫn đều đặn ra quét dọn, giăng bạt tạm để bảo quản bàn thờ gia tiên và trông nom phần diện tích còn lại. Bà cho biết đang chuẩn bị cải tạo lại mặt bằng này theo hướng tận dụng tối đa không gian: tầng trên dành riêng cho thờ tự, tầng dưới mở quán nước trà để tự thân mưu sinh, sớm ổn định cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Cách đó vài trăm mét, tại một góc vỉa hè sát trục đường lớn, một hộ gia đình dựng lều tạm bằng bạt và vật liệu thô sơ để sinh hoạt. Không gian sống chắp vá từ thùng tôn, đệm, thùng xốp và các can nước, đồ dùng sinh hoạt xếp ngổn ngang; mọi hoạt động ăn uống, nghỉ ngơi đều diễn ra lộ thiên sát dòng xe cộ.

Trên tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua Định Công, không khó bắt gặp những căn nhà dựng tạm với chiều sâu chưa đến 1 m, tồn tại chật chội sát mặt đường sau khi giải phóng mặt bằng.

Quán nước tại đầu ngõ 274 Định Công được thuê với giá 2 triệu đồng mỗi tháng. Do phần nhà bị vạt chéo, méo mó, không gian bên trong chỉ đủ kê vài vật dụng và ghế nhỏ, khiến phần lớn khách phải ngồi tràn ra vỉa hè sát mép nhà.

Công trình tại số 216 Định Công, rộng khoảng 7,5 m2, được chủ dựng tạm nhằm quây lại phần đất của gia đình. Theo chia sẻ, đây chỉ là giải pháp trước mắt để giữ đất, về lâu dài sẽ cải tạo thành quán nước nhỏ để kinh doanh.

Tuyến đường nối khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội), dài khoảng 470 m, mặt cắt rộng 30 m, hiện đang được thi công sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng. Tuyến bắt đầu từ khu đô thị Đồng Tàu, đi qua hẻm 1141/94/46 Giải Phóng và kết thúc tại ngõ 1277 Giải Phóng. Sau quá trình giải tỏa, dọc hai bên tuyến xuất hiện nhiều căn nhà có hình dạng siêu mỏng, méo mó do phần diện tích đất còn lại bị chia cắt, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Căn nhà có dạng thuôn dài, một đầu rộng, đầu còn lại bó hẹp lại thành hình tam giác. Nguyên nhân chính là sau khi giải phóng mặt bằng, các thửa đất bị cắt xén, biến dạng, không còn hình khối rõ ràng. Tận dụng phần đất còn sót lại, nhiều hộ dân vẫn dựng công trình nhỏ để ở hoặc buôn bán, nhất là khi nằm ngay mặt đường mới mở.

Bên trong ngôi nhà đang được hoàn thiện. Tại tầng một, phần hẹp nhất được tận dụng làm bếp và nhà vệ sinh.

Thửa đất hình tam giác này có diện tích ước khoảng 1,5 m2, rất nhỏ nhưng vẫn được chủ tận dụng để xây dựng.

Một căn nhà hình tam giác, diện tích khoảng 2 m2, được dựng cách đây hơn một tuần, hiện dùng để chứa ô, bạt và các đồ dùng, khay đựng.