Nhân viên thu gom rác tìm thấy tấm vé số trúng giải 31 tỷ đồng sau cuộc tìm kiếm suốt đêm

Túi rác bị bỏ lại trên vỉa hè và đường phố trước khi dịch vụ thu gom rác đến lấy. Ảnh DPA

Theo hãng tin ANSA dẫn lời dịch vụ thu gom rác thải địa phương, người phụ nữ đến từ thị trấn Bitonto ở phía đông nam đã bỏ lại tấm vé số tại một điểm bán vé vì nó được đánh dấu là "không dùng được".

Tuy nhiên, điều này là do số tiền trúng thưởng quá lớn - với giải thưởng 1 triệu euro là một khoản tiền quá lớn để có thể trả trực tiếp tại điểm bán vé, người đứng đầu công ty quản lý chất thải SANB, Roberto Nicola Toscano, nói với ANSA.

Ông cho biết, chỉ đến khi về đến nhà, gia đình mới nhận ra giá trị thực sự của tấm vé đó.

Đến lúc đó, tấm vé đã bị vứt vào thùng rác rồi.

Ông Toscano cho biết nhân viên của ông đã dành hàng giờ để sàng lọc rác thải từ một xe chở rác tại cơ sở phân loại sau khi họ lần theo lộ trình của đống rác được thu gom từ cửa hàng bán vé số.

Khoảng 5 giờ 30 sáng, một nhân viên cuối cùng cũng tìm thấy tấm vé, vẫn còn nguyên vẹn, trong một túi rác rách nát giữa rất nhiều vé số bị hư hỏng khác.

"Câu chuyện này thật tuyệt vời," Toscano nói với ANSA.