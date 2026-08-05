Thất bại khi nuôi lợn, anh nông dân Nghệ An thấy con vật mới này, nuôi thử 5.000 con ở chuồng lợn cũ, thành công ngay

Tới thăm mô hình nuôi ếch thương phẩm trong bể xi măng của anh Lê Văn Ân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước quy mô của trang trại.

Nuôi ếch trong chuồng lợn - nuôi thử nghiệm mà thành công ngay

Đặc biệt, cách anh Ân nuôi ếch khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Đàn ếch con nào cũng to bự chen nhau trong bể xi măng khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên, ít ai biết, anh Ân cũng đã từng thất bại khi bắt tay vào ngành chăn nuôi. Cách đây 2 năm, khi mới quyết định đầu tư vào nông nghiệp, anh Ân lựa chọn mô hình nuôi lợn.

Chuồng trại được xây dựng quy củ, lứa lợn đầu tiên cũng sinh trưởng tốt.

Tuy nhiên, khi anh tiếp tục tăng đàn thì biến cố ập đến. Đàn lợn bị dịch bệnh khiến anh thiệt hại nặng, gần như trắng tay.

Nhìn hệ thống chuồng trại để không, anh Ân vô cùng xót xa. Anh Ân quyết định tìm kiếm vật nuôi mới, nhằm tận dụng hệ thống chuồng trại của mình.

Anh Ân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tận dụng hệ thống chuồng trại trước đây nuôi lợn để cải tạo thành bể nuôi ếch. Nuôi ếch trong bể xi măng giúp anh Ân quản lý tốt chất lượng nước, môi trường và dễ vệ sinh. Ảnh: N.T

Qua quá trình tìm hiểu, anh Ân nhận thấy nuôi ếch phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như quỹ đất ở địa phương nên anh quyết định chuyển đổi.

Ếch là vật nuôi khá mới vì thế anh dành nhiều thời gian học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh và đi khắp nơi tham quan các mô hình thành công để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Đặc biệt, anh Ân rất chú ý ghi nhớ kỹ tập tính loài, những yếu tác động đến quá trình sinh trưởng của loài ếch.

Khi đã nắm chắc kỹ thuật, anh Ân bắt đầu cải tạo hệ thống chuồng trại nuôi lợn cũ thành các bể xi măng phục vụ nuôi ếch.

Ở lứa nuôi đầu tiên, anh thả thử nghiệm 5.000 con giống. Sau khoảng 3,5 tháng chăm sóc, đàn ếch đạt trọng lượng xuất bán.

Tổng sản lượng thu hoạch đạt khoảng 1,5 tấn. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, anh thu lãi gần 150 triệu đồng. Thành công, giúp anh Ân mạnh dạn mở rộng quy mô lên khoảng 3 vạn ếch giống ở vụ nuôi tiếp theo.

Đàn ếch được nuôi trong các bể xi măng, phía trên bố trí nhiều tấm xốp nổi với kích thước khác nhau để tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.

Anh Ân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An thêm nhiều tấm xốp vào bể xi măng. Theo anh Ân, những tấm xốp này giúp đàn ếch giảm stress. Ảnh: N.T

Theo anh Ân, yếu tố quan trọng nhất trong quá trình nuôi là đảm bảo môi trường nước luôn sạch. Mỗi ngày, anh Ân thay nước 2 lần và cho ếch ăn vào buổi sáng và chiều.

Bán ếch thịt giá 50.000 đồng/kg

“Khi nuôi ếch cũng cần chú trọng đến yếu tố thời tiết, đặc biệt là lúc giao mùa, môi trường thay đổi. Vì thế, đàn ếch thường phát sinh bệnh khoảng thời gian này. Nắng, mưa thất thường, hơi đất bốc lên khiến ếch dễ bị chướng bụng. Nếu nguồn nước không sạch thì rất dễ mắc bệnh.

Ếch thương phẩm tại trang trại của anh Ân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An được thương lái tới tận nơi thu mua. Vì thế, anh Ân không lo đầu ra cho con ếch. Ảnh: N.T

Đồng thời, mình phải thường xuyên kiểm tra để tách riêng những con có dấu hiệu bệnh theo dõi và điều trị kịp thời", anh Ân chia sẻ.

Hiện nay, lứa ếch thứ 2 của gia đình đang bước vào thời điểm thu hoạch. Được thương lái đến tận trang trại thu mua với giá khoảng 50.000 đồng/kg nên anh không phải lo tìm đầu ra.

Anh Ân chỉ nuôi ếch từ tháng 4 đến cuối tháng 8 hằng năm. Trong khoảng thời gian này, người nuôi có thể thả gối nhiều lứa để duy trì nguồn cung liên tục cho thị trường, tránh tình trạng bị ép giá.

Ông Lê Tiến Dũng - Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn 18, xã Quỳnh Văn cho biết, mô hình nuôi ếch trong bể xi măng của anh Lê Văn Ân phù hợp với điều kiện sản xuất ở nông thôn, chi phí đầu tư không quá lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với một số mô hình chăn nuôi truyền thống.

Nuôi ếch trong bể xi măng là một trong những mô hình mới tại địa phương mang lại hiệu quả, mở hướng mới giúp người dân phát triển kinh tế.