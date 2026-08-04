Bắc Ninh sắp mở bán gần 640 căn nhà ở xã hội, giá chỉ từ 9,3 triệu đồng/m2

Bắc Ninh tăng nguồn cung nhà ở xã hội, dự án VSIP chiếm hơn 500 căn

Bắc Ninh tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội khi chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua gần 640 căn hộ tại ba dự án trên địa bàn. Các căn hộ có giá dao động từ 9,3 - 20,6 triệu đồng/m2, trải rộng tại phường Quế Võ, phường Bắc Giang, phường Từ Sơn và xã Đại Đồng.

Đợt mở bán đáng chú ý nhất là dự án Khu nhà ở xã hội VSIP Bắc Ninh, dự kiến cung cấp 518 căn hộ trong giai đoạn đầu, chiếm hơn 80% tổng nguồn cung của đợt này. Giá bán khoảng 20,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì), thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/8 - 5/10.

Dự án được phát triển trên khu đất rộng hơn 3,5 ha với các tòa chung cư cao 15 - 20 tầng và đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Trong khi đó, Khu nhà ở xã hội Sao Hồng tại phường Quế Võ là dự án có mức giá thấp nhất. Chủ đầu tư dự kiến mở bán 70 căn hộ ở đợt 2 và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27/8 - 27/9.

Giá bán khoảng 9,3 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì. Với diện tích từ 39 - 70 m2, mỗi căn hộ có giá dự kiến từ khoảng 363 - 651 triệu đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 2 ha, gồm 3 khối nhà ở xã hội cùng 32 căn nhà thương mại liền kề. Theo chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Sao Hồng, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện khoảng 90%; 2 tòa nhà ở xã hội cao 7 - 11 tầng cơ bản hoàn thành phần kết cấu và đạt hơn 85% khối lượng hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý 4/2026.

Dự án tại phường Bắc Giang mở bán 50 căn.

Bắc Ninh chuẩn bị mở bán gần 640 căn nhà ở xã hội tại 3 dự án, giá từ 9,3 - 20,6 triệu đồng/m2. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ngoài hai dự án trên, khu nhà ở xã hội thuộc Khu số 1, khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn tại phường Bắc Giang cũng triển khai đợt bán thứ tư với 50 căn hộ.

Giá bán bình quân khoảng 18,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì). Tùy diện tích, giá mỗi căn dao động từ khoảng 638 triệu đồng đến 1,35 tỷ đồng. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận từ ngày 24/8 - 8/10.

Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 1 ha với một tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng và một tòa nhà thương mại 15 tầng, cung cấp tổng cộng 617 căn hộ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư và xây dựng trước cuối tháng 6/2027.

Trong năm 2025, địa phương đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, tương đương khoảng 20% tổng nguồn cung cả nước.

Sang năm 2026, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 19.000 căn, cao nhất cả nước và vượt cả Hà Nội. Tuy nhiên, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trên 20.000 căn trong năm nay để gia tăng nguồn cung, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở đang ngày càng lớn của lực lượng lao động.