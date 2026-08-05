Cập nhật lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank mới nhất: Có 100 triệu đồng gửi 18 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank mới nhất

Lãi suất huy động niêm yết chính thức của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV duy trì ổn định. Hình minh họa

Lãi suất huy động niêm yết chính thức của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV (Big4) duy trì ổn định. Trong đó, cả 4 ngân hàng đều đồng loạt niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,8%.

Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 - 5 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 6,8%/năm.

Có 100 triệu đồng gửi tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Với 100 triệu đồng nhàn rỗi, nếu gửi tiết kiệm tại nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank, số tiền lãi mỗi tháng người gửi nhận được sẽ khác nhau khá nhiều tùy theo kỳ hạn lựa chọn, và còn có thể chênh lệch đáng kể so với mức lãi suất niêm yết công khai nếu khách hàng thương lượng được chính sách ưu đãi tại quầy giao dịch.

Trong đó, lãi suất cao nhất khi gửi 100 triệu đồng tại 4 ngân hàng trên kỳ hạn 18 tháng có thể nhận được là:

100 triệu đồng x 6,8%:12x 18 = 10,2 triệu đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.