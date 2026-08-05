Chủ tịch FIFA hết cơ hội nhận lương nghìn tỷ mỗi năm

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây gây xôn xao làng bóng đá thế giới khi đề xuất thành lập một công ty con mới có tên là FIFA Forward Enterprise (FFE).

Theo đề xuất này, FFE sẽ quản lý tất cả tài sản thương mại của các giải đấu lớn nhất của FIFA, bao gồm cả World Cup, với việc chào bán tới 20% cổ phần của công ty cho các nhà đầu tư bên ngoài với tổng giá trị là 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng đã bị hủy bỏ sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên FIFA, bao gồm cả Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) - tổ chức đã đe dọa tẩy chay tất cả các giải đấu của FIFA.

Kế hoạch thành lập FFE cùng mức thu nhập 1.700 nghìn tỉ đồng bị phá sản, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối diện áp lực từ chức và kiện tụng (Ảnh: AFP)

Kế hoạch thành lập công ty con đổ bể, ông Gianni Infantino hứng chịu nhiều dị nghị.

Truyền thông châu Âu đặt dấu hỏi về "động cơ" của vị Chủ tịch 56 tuổi này sau đề xuất thành lập công ty con FFE.

Theo The Time, mức lương Chủ tịch FIFA hiện tại của ông Gianni Infantino là gần 3,5 triệu USD mỗi năm và con số này được cho là tăng gấp đôi sau khi tính các khoản thưởng khác nhau.

"Nếu đề xuất của FFE được thông qua, ông Infantino dự kiến ​​sẽ đảm nhiệm chức vụ ủy viên của công ty sau và thu nhập dành cho vị trí này tương đương ủy viên Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL) Roger Goodell, người kiếm được 64 triệu USD (gần 1.700 tỉ đồng) mỗi năm. Số tiền đó đưa Infantino sánh ngang với một số vận động viên đắt giá tốp đầu thế giới như tiền đạo bóng đá Erling Haaland, nhà vô địch thế giới Công thức 1 Lewis Hamilton...", The Times cho hay.

Việc đề xuất của FFE thất bại hiện khiến ông Infantino phải đối mặt với áp lực dữ dội từ các thành viên FIFA, bao gồm nguy cơ bị yêu cầu từ chức tại cuộc họp Hội đồng FIFA sắp tới.

Theo hãng tin Sputnik, UEFA đã gửi văn bản thông báo cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rằng họ đang xem xét việc khởi kiện và yêu cầu ông bảo quản tất cả các tài liệu liên quan đến kế hoạch bán bản quyền thương mại của tổ chức này.