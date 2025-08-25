Một đồng tiền mã hóa lập kỷ lục mới, Bitcoin “tụt dốc” sau đợt tăng ngắn ngủi

Trong ngày Chủ nhật, giá Ether có lúc chạm mốc 4.954,81 USD, mức cao nhất mọi thời đại, trước khi điều chỉnh nhẹ còn khoảng 4.776,46 USD. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, Ether vượt qua ngưỡng kháng cự và duy trì trên mức 4.000 USD trong suốt tháng 8.

Theo giới phân tích, đà tăng của Ether được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, từ dòng vốn ổn định chảy vào các quỹ ETF Ether, đến sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp coi Ether là tài sản dự trữ có thể sinh lợi từ hoạt động staking (khóa coin để nhận lãi).

Vì sao Bitcoin lại quay đầu giảm?

Trái ngược với Ether, Bitcoin đã xóa sạch thành quả tăng giá từ phiên thứ Sáu, có lúc rơi xuống 110.779 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 10/7, rồi phục hồi nhẹ lên khoảng 112.000 USD. Trong khi đó, mức đỉnh gần nhất của Bitcoin được ghi nhận hôm 13/8, ở 124.496 USD.

Sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi thị trường hưng phấn trước phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, khiến dòng tiền tạm thời quay lại với tài sản rủi ro. Tuy nhiên, khác với Ether, lực cầu với Bitcoin không duy trì đủ mạnh để giữ giá.

Điều gì giúp Ether “soán ngôi” dẫn dắt thị trường?

Nhiều chuyên gia nhận định Ether đang thay Bitcoin trở thành động lực chính của thị trường tiền mã hóa. Lý do nằm ở:

Hậu thuẫn chính sách: Các quy định mới thân thiện hơn với Ether.

Nhu cầu từ doanh nghiệp: Một số công ty lớn, điển hình như Bitmine Immersion Technologies, đã chi hàng chục triệu USD mua Ether để tích trữ.

Nguồn cung khan hiếm: Gần 1/3 lượng Ether đang bị khóa trong hoạt động staking, làm giảm số coin lưu thông.

Ông Ben Kurland – CEO nền tảng nghiên cứu tiền mã hóa DYOR – cho rằng sự kết hợp của các yếu tố này đã biến mốc 4.000 USD từ “rào cản” thành “bệ phóng” cho hành trình định giá mới của Ether.