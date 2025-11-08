Giá vàng hôm nay 8-11: Tăng vọt trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đầu ngày 8-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.000 USD/ounce, tăng 22 USD so với mức mức giá mở cửa hôm trước là 3.978 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi chỉ số Dollar Index (DXY) lùi về dưới ngưỡng 104 điểm – mức thấp nhất trong gần 3 tuần qua, cùng với giá dầu thô vọt lên trên 82 USD/thùng do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông và nhu cầu sưởi ấm tăng cao khi mùa đông đến gần.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động dữ dội, với chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,2%, kéo theo dòng tiền chảy vào các tài sản an toàn như vàng

Theo báo cáo quý III/ 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố tuần trước, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 220 tấn vàng. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan dẫn đầu các quốc gia mua vàng, nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Tại Ấn Độ – thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, các quỹ đầu tư vàng đang ghi nhận dòng vốn kỷ lục. Tính đến đầu tháng 11, tổng lượng vàng mua vào của các tổ chức này là 26 tấn – tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tại Mỹ, cuộc đóng cửa chính phủ bước sang ngày thứ 34, khiến thị trường có tâm lý bất ổn kinh tế, thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một "hầm trú ẩn" vốn. Giá vàng hôm nay bật tăng là tất yếu.