Một chiếc tivi 3,5 tỷ đồng - đắt hơn cả ô tô sang

Thị trường tivi cao cấp chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu như Samsung, LG và TCL. Mỗi hãng đều mang đến những công nghệ và trải nghiệm khác biệt nhằm khẳng định vị thế trong phân khúc siêu sang.

Một mẫu tivi của Samsung có giá bán lẻ lên tới khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây là một trong những chiếc tivi đắt nhất hiện nay, thậm chí cao hơn giá của nhiều mẫu ô tô hạng sang phổ biến tại Việt Nam như Mercedes-Benz C-Class hay BMW, tùy phiên bản.

Sản phẩm sử dụng công nghệ Micro LED tiên tiến, trong đó mỗi điểm ảnh là một đi-ốt LED siêu nhỏ có khả năng tự phát sáng, mang lại độ sáng cực cao, độ tương phản hoàn hảo và màu sắc chuẩn điện ảnh.

Đặc biệt, thiết kế dạng module linh hoạt cho phép người dùng lắp ghép và tùy chỉnh kích thước, biến chiếc tivi thành bức tường hiển thị nghệ thuật trong những không gian sang trọng như biệt thự, khách sạn hay phòng hội nghị cao cấp.

Nhiều mẫu tivi cao cấp có giá vài trăm triệu đồng. Ảnh minh họa: D.Anh

LG góp mặt trong cuộc đua với 2 mẫu tivi cao cấp có giá khoảng 890 triệu đồng. Cả hai sản phẩm đều sử dụng tấm nền OLED tự phát sáng, mang lại hình ảnh sống động và màu đen tuyệt đối. Điểm nhấn là thiết kế siêu mỏng chỉ vài milimet, cùng khả năng kết nối không dây hoàn toàn, giúp người dùng dễ dàng bố trí trong không gian nội thất cao cấp mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Tần số quét 144Hz kết hợp với trí tuệ nhân tạo ThinQ AI giúp tivi xử lý hình ảnh mượt mà, tối ưu màu sắc và độ sáng trong từng khung hình - một lựa chọn lý tưởng cho phòng chiếu phim gia đình hoặc không gian giải trí cao cấp.

TCL gia nhập phân khúc này với chiếc tivi 115 inch, có giá khoảng 530 triệu đồng. Sở hữu màn hình khổng lồ 115 inch, chiếc tivi áp dụng công nghệ QD-Mini LED kết hợp Quantum Dot thế hệ 4, mang đến độ sáng tối đa 5.000 nits và hơn 20.000 vùng kiểm soát ánh sáng độc lập. Nhờ đó, hình ảnh đạt độ tương phản sâu, màu sắc rực rỡ và độ chi tiết cao.

Bên trong, bộ xử lý AiPQ Pro tối ưu từng khung hình, trong khi hệ thống âm thanh Onkyo 6.2.2 kênh hỗ trợ Dolby Atmos mang lại trải nghiệm âm thanh vòm mạnh mẽ.

Ở mức giá thấp hơn, mẫu tivi của Samsung được bán khoảng 490 triệu đồng, hướng tới những người dùng mong muốn trải nghiệm màn hình lớn nhưng mức đầu tư vừa phải. Công nghệ đèn nền Mini LED cao cấp giúp tăng cường độ sáng, cải thiện độ tương phản, trong khi thiết kế mỏng hiện đại giúp tivi dễ dàng hòa hợp với phòng khách rộng hoặc không gian giải trí gia đình.

Ngoài ra, mẫu tivi khác của LG cũng là lựa chọn đáng chú ý, với tấm nền OLED 8K mang đến hình ảnh siêu nét, độ sâu màu hoàn hảo. Với giá bán khoảng 440 triệu đồng, sản phẩm trở thành lựa chọn phù hợp cho những không gian nội thất cao cấp muốn cân bằng giữa công nghệ tiên tiến và tính thẩm mỹ.

Khảo sát thị trường cho thấy những chiếc tivi trị giá hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng không còn đơn thuần là thiết bị phục vụ nhu cầu xem phim hay giải trí. Với kích thước khổng lồ, chất lượng hiển thị vượt trội, âm thanh đỉnh cao cùng thiết kế tinh tế, mẫu tivi này trở thành biểu tượng thể hiện phong cách sống và gu thẩm mỹ của người sở hữu.

Các sản phẩm này thường xuất hiện trong phòng chiếu phim riêng, sảnh lớn, không gian doanh nghiệp hoặc biệt thự thông minh, nơi công nghệ hòa quyện cùng kiến trúc và đẳng cấp cá nhân.

Các chuyên gia nhận định rằng thị trường tivi cao cấp còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt khi tầng lớp khách hàng có thu nhập cao ngày càng mở rộng.

Những công nghệ như Micro LED, OLED không dây, QD-Mini LED siêu sáng hay AI xử lý hình ảnh thông minh sẽ tiếp tục là trọng tâm phát triển của ngành tivi thế hệ mới. Giá bán có thể giảm dần theo thời gian, nhưng công nghệ sẽ ngày càng phát triển hướng tới những siêu tivi.