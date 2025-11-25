“Biển người” kỷ lục đi săn sale: Black Friday năm nay lại là mùa “khuyến mãi keo kiệt” nhất

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), khoảng 186,9 triệu người sẽ mua sắm trong giai đoạn từ Lễ Tạ ơn đến Cyber Monday, tăng so với 183,4 triệu người của năm 2024. Đây là mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử dịp mua sắm này.

Black Friday năm nay rơi vào tuần lễ có thêm một ngày mua sắm do Lễ Tạ ơn diễn ra muộn (27/11), giúp kéo dài “cửa sổ vàng” vốn chiếm tới 1/3 lợi nhuận cả năm của nhiều nhà bán lẻ. Đón cơ hội đó, các doanh nghiệp tung ưu đãi sớm: Walmart khởi động từ 14/11, kéo dài đến 1/12; Amazon bắt đầu tuần lễ Black Friday từ thứ Năm; Macy’s mở cổng ưu đãi riêng.

Dù vậy, các dự báo cho thấy tăng trưởng doanh thu tháng 11–12 chỉ đạt 3,7–4,2%, thấp hơn mức 4,8% của năm ngoái, cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng.

Lý do người Mỹ giảm mạnh chi tiêu dù tiền tiết kiệm vẫn còn?

Giá hàng hóa tăng mạnh khiến nhiều hộ gia đình phải cắt giảm chi tiêu. Một số người còn chuẩn bị đối phó với chi phí bảo hiểm y tế tăng vọt vào năm 2026, khiến ngân sách cho quà tặng và mua sắm bị siết lại rõ rệt.

Trường hợp của Liz Sweeney (Idaho) cho thấy xu hướng chung: gia đình bà chi gần 2.000 USD cho quà tặng năm 2024, nhưng năm nay chỉ còn 750 USD, đồng thời loại bỏ các mặt hàng điện tử hay đắt đỏ.

Dữ liệu từ Bank of America cho thấy hộ gia đình Mỹ vẫn giữ lượng tiền gửi cao hơn năm 2019 và chưa phải rút quá nhiều tiết kiệm. Tình trạng này tạo nên bức tranh “tâm lý yếu nhưng tài chính mạnh”: người tiêu dùng lo lắng, nhưng nền tảng tài chính hộ gia đình vẫn vững.

NRF dự báo chi tiêu trung bình cho quà tặng, đồ trang trí, thực phẩm mùa lễ đạt 890 USD/người, thấp hơn chút so với 902 USD năm ngoái. Đáng chú ý, gần 2/3 người khảo sát chờ đến cuối tuần Lễ Tạ ơn mới mua, tăng từ 59% năm trước.

Vì sao săn giảm giá năm nay trở nên khó hơn?

Nhiều năm trước, Black Friday nổi tiếng với các mức giảm giá cực sâu – đặc biệt ở các mặt hàng gia dụng nhỏ. Nhưng năm nay, các chương trình ưu đãi kiểu “kết hợp coupon + hoàn tiền + giá sốc” gần như biến mất.

Theo chuyên gia theo dõi giá Edgar Dworsky, những mặt hàng như máy xay sinh tố, nồi chiên, lò điện từng có giá 5 USD sau khi cộng dồn nhiều ưu đãi. Năm nay, các siêu thị như Kohl’s chỉ giảm còn 9,99 USD và không còn chương trình hoàn tiền.

Ngoài ra, các chương trình giảm giá lại xuất hiện theo dạng “spot promotion” – ngắn hạn, bất chợt, không lặp lại – khiến người mua khó xác định thời điểm mua tốt nhất. Nhiều sản phẩm thậm chí hết hàng trước khi kịp giảm giá vào đúng ngày Black Friday.

Tuy nhiên, Walmart trở thành ngoại lệ hiếm hoi khi vẫn tung ra các ưu đãi mạnh: TV TCL Roku 85 inch giảm từ 678 USD xuống 498 USD; bếp nướng Blackstone giảm từ 224 USD xuống 157 USD.