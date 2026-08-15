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Mới nhất năm 2026: 3 cách kiểm tra đất có chuyển đổi thành đất thổ cư được hay không?

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Chuyển đổi đất nông nghiệp, đất vườn lên đất thổ cư là nhu cầu của nhiều người. Căn cứ theo Điều 59 Nghị định 101/2024, hiện nay, để biết đất có thể chuyển đổi lên đất thổ cư được hay không, người dân có 3 cách kiểm tra.

3 cách kiểm tra đất có khả năng chuyển đổi thành đất thổ cư năm 2026.

3 cách kiểm tra đất có khả năng chuyển đổi thành đất thổ cư năm 2026.

Chi tiết cách tra cứu sổ đỏ trên VNeID người dân cần biết
Chi tiết cách tra cứu sổ đỏ trên VNeID người dân cần biết

Người dân hiện đã có thể kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) ngay trên VNeID.

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Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2026 15:51 PM (GMT+7)
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