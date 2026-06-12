Thực trạng săn chung cư chưa sổ đỏ, đánh đổi pháp lý để tiết kiệm tiền tỷ

Chấp nhận "thiếu sổ" để giảm áp lực tài chính

Anh Nguyễn Minh Hoàng (phường Hà Đông, Hà Nội) liên tục tìm kiếm căn hộ chung cư phục vụ nhu cầu ở thực. Sau gần ba tháng khảo sát, anh bất ngờ khi nhiều dự án chưa được cấp sổ đỏ vẫn có lượng giao dịch khá sôi động.

"Tôi từng nghĩ căn hộ chưa có sổ sẽ rất khó bán, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Có căn vừa đăng tin vài ngày, tôi đang phân vân thì môi giới báo đã có người đặt cọc. Giá vẫn tăng đều theo thị trường", anh Hoàng chia sẻ.

Theo khảo sát của Dân Việt, nhiều dự án như The Legacy, Golden West, Starcity Center, Viet Duc Complex,... đều đang được rao bán với mức giá "trên trời" vì nằm trên vị trí kim cương.

Cụ thể, chung cư Sông Đà - Việt Đức (Viet Duc Complex) đang rao bán 80 - 85 triệu đồng/m2. Các con số trên cao gấp 3,2 - 3,5 lần so với mức giá 24,5 triệu đồng/m2 mở bán năm 2017.

Hay tại The Legacy, dự án này còn đang được rao bán với mức giá 85 - gần 93 triệu đồng/m2,... những con số này tương đương hoặc chỉ thấp hơn không đáng kể so với các dự án đã hoàn thiện pháp lý.

Một môi giới hoạt động tại khu vực Cầu Giấy cho biết, nhiều người mua hiện nay sẵn sàng chấp nhận rủi ro về sổ đỏ nếu đổi lại có thể tiết kiệm từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng so với các dự án cùng khu vực.

"Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng quá nhanh, nhiều khách hàng coi việc chưa có sổ chỉ là vấn đề thời gian. Họ kỳ vọng chủ đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục trong tương lai nên vẫn quyết định xuống tiền", người này nói.

Chung cư chưa sổ đỏ vẫn tăng giá mạnh

Thị trường đang chứng kiến một nghịch lý khi yếu tố pháp lý vốn được xem là "điểm yếu chí mạng" của bất động sản lại không còn tạo ra rào cản quá lớn đối với nhiều dự án chung cư.

Theo ghi nhận, một số dự án chưa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội đã tăng giá từ 30 - 50% trong vòng ba năm qua. Nhiều căn hộ từng được giao dịch quanh ngưỡng 45 - 55 triệu đồng/m2 nay đã leo lên 70 - 90 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội liên tục khan hiếm trong khi nhu cầu nhà ở thực vẫn ở mức cao đã khiến người mua có xu hướng "hạ chuẩn" về pháp lý để tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà.

Áp lực giá nhà tăng cao khiến không ít người mua chấp nhận đánh đổi yếu tố pháp lý để tiết kiệm từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng khi sở hữu căn hộ. Ảnh: Anh Văn

Rủi ro pháp lý vẫn hiện hữu

Nhận định về hiện tượng này, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng việc người mua chấp nhận xuống tiền với các căn hộ chưa có sổ đỏ phản ánh thực tế giá nhà tại Hà Nội đang vượt xa khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Theo ông Võ, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, bất kỳ sản phẩm nào có mức giá mềm hơn thị trường đều dễ dàng thu hút sự quan tâm.

"Tuy nhiên, người mua không nên xem nhẹ yếu tố pháp lý. Sổ đỏ không chỉ là giấy tờ xác nhận quyền sở hữu mà còn liên quan đến quyền chuyển nhượng, thế chấp, thừa kế và nhiều quyền lợi khác của chủ sở hữu", ông Võ nói.

Cùng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia kinh tế nhận định việc các căn hộ chưa có sổ đỏ vẫn tăng giá cho thấy sức cầu nhà ở tại Hà Nội đang rất lớn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rủi ro pháp lý đã biến mất.

Theo ông Hiếu, người mua cần tìm hiểu rõ nguyên nhân dự án chậm cấp sổ. Có những trường hợp chỉ vướng thủ tục hành chính, nhưng cũng có những dự án liên quan đến nghĩa vụ tài chính, sai phạm xây dựng hoặc tranh chấp pháp lý kéo dài.