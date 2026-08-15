Đây mới là nút bấm "thần kỳ" trên điều khiển điều hòa giúp giảm tiền điện một nửa

Bật thêm quạt để luồng khí mát phân bổ đều hơn trong phòng

Điều hòa là thiết bị được sử dụng nhiều trong mùa nắng nóng, nhưng cách vận hành không hợp lý có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Một trong những cách đơn giản để tiết kiệm điện là kết hợp điều hòa với quạt, thay vì cài nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài.

Theo VTV, quạt không làm giảm nhiệt độ không khí như điều hòa, nhưng tạo luồng gió giúp cơ thể có cảm giác mát hơn. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết việc sử dụng quạt trần có thể giúp tăng mức cài đặt nhiệt độ điều hòa thêm khoảng 4 độ F, tương đương hơn 2 độ C, mà không làm giảm đáng kể cảm giác thoải mái.

Thay vì đặt điều hòa ở mức 23-24 độ C, người dùng có thể tăng lên khoảng 27-28 độ C và bật thêm quạt để luồng khí mát phân bổ đều hơn trong phòng. Cách này giúp giảm thời gian hoạt động của máy nén, bộ phận tiêu thụ nhiều điện nhất trong điều hòa.

Thay vì đặt điều hòa ở mức 23-24 độ C, người dùng có thể tăng lên khoảng 27-28 độ C và bật thêm quạt để luồng khí mát phân bổ đều hơn trong phòng.

Bên cạnh cách sử dụng hằng ngày, bảo dưỡng thiết bị cũng là yếu tố quan trọng. Bộ Năng lượng Mỹ khuyến nghị nên bảo trì định kỳ hệ thống làm mát để tối ưu chi phí năng lượng. Cơ quan này cũng lưu ý không nên đặt đèn hoặc tivi gần bộ điều nhiệt, vì nhiệt phát ra từ các thiết bị này có thể khiến điều hòa chạy lâu hơn mức cần thiết.

Chiếc nút thần kỳ có thể giúp máy vận hành tiết kiệm điện

Nếu chiếc điều hòa nhà bạn có nút ECO, hãy thử sử dụng chế độ này khi không cần làm lạnh quá nhanh. Ở chế độ tiết kiệm, máy có thể điều chỉnh công suất hoạt động phù hợp với điều kiện trong phòng, hạn chế việc vận hành ở mức cao không cần thiết. Tùy từng hãng và model, cách thức hoạt động của ECO có thể khác nhau.

Một số máy sẽ giảm công suất máy nén, điều chỉnh tốc độ quạt hoặc kiểm soát nhiệt độ theo hướng tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, không nên hiểu ECO là một công thức giống nhau cho tất cả các loại điều hòa.

Nếu chiếc điều hòa nhà bạn có nút ECO, hãy thử sử dụng chế độ này khi không cần làm lạnh quá nhanh.

Nếu phòng đã mát và nhu cầu sử dụng không quá cao, đây có thể là lựa chọn phù hợp hơn so với việc liên tục bật máy ở công suất lớn.

Sử dụng chế độ sleep hoặc dùng chế độ Dry

Thông tin từ VOV, chức năng hẹn giờ là giải pháp hữu ích giúp tránh lãng phí điện năng, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi người dùng quên tắt máy trước khi ra ngoài. Bên cạnh đó, chế độ Sleep được thiết kế để điều chỉnh nhiệt độ tự động theo thân nhiệt khi ngủ. Thông thường, máy sẽ tăng dần khoảng 1 độ C mỗi giờ và tối đa khoảng 2 độ C trong suốt đêm. Điều này giúp hạn chế cảm giác lạnh buốt, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ.

Ngoài ra, sử dụng nút có chế độ dry có chức năng giảm độ ẩm trong không khí, giúp căn phòng trở nên khô thoáng và dễ chịu hơn. Do tập trung vào việc hút ẩm thay vì làm lạnh sâu, chế độ này tiêu thụ ít điện năng hơn so với chế độ cool. Đây là lựa chọn phù hợp trong những ngày thời tiết nồm ẩm hoặc không quá oi bức.