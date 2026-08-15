Mỗi ngày thêm hàng trăm shop online, người bán cần lưu ý gì về thuế?

Dữ liệu bán hàng được đối chiếu từ nhiều nguồn

Theo dữ liệu từ Metric (nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh), trong quý II vừa qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 420 shop mới gia nhập các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Tổng số shop hoạt động trong quý đạt hơn 520.000 shop, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Sáu tháng đầu năm, doanh số trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 290.000 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ. Thị trường được dự báo tiếp tục mở rộng trong quý III với doanh số ước đạt hơn 146.000 tỷ đồng.

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử vừa mở ra cơ hội kinh doanh cho hàng trăm nghìn người bán, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng rõ về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế ngay từ khi bắt đầu kinh doanh online.

Quý II/2026, trung bình mỗi ngày có khoảng 420 shop mới gia nhập các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Ông Đặng Văn Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử - cho biết đối với các trường hợp không lập hóa đơn thuộc diện bắt buộc, cơ quan thuế thực hiện quản lý theo phương pháp quản trị rủi ro, trên cơ sở tổng hợp và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn.

Các nguồn dữ liệu gồm hồ sơ khai, nộp thuế của người nộp thuế; dữ liệu do chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thay; dữ liệu hóa đơn điện tử; thông tin từ ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, ví điện tử, đơn vị vận chuyển và các nguồn dữ liệu liên quan.

Toàn bộ dữ liệu được liên kết thông qua mã số thuế, số định danh cá nhân, số điện thoại, tài khoản nhận tiền, chủ gian hàng và địa chỉ kinh doanh nhằm xác định doanh thu của cùng một chủ thể.

Theo ông Thành, trường hợp doanh thu thực tế không phù hợp với số hóa đơn đã lập hoặc thông tin đã kê khai, cơ quan thuế sẽ tiến hành đối chiếu, yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc thực hiện kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Sàn khai nộp thay, người bán còn nghĩa vụ gì?

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, một trong những vấn đề người kinh doanh online cần lưu ý là đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Nhiều hộ, cá nhân đã phát sinh hoạt động kinh doanh trên sàn hoặc nền tảng số nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Cổng thông tin điện tử dành cho thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Ngay cả khi doanh thu chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, người kinh doanh vẫn phải thực hiện đăng ký và thông báo doanh thu với cơ quan thuế. Từ năm 2027, việc thông báo doanh thu được thực hiện định kỳ hằng năm trước ngày 31/1. Khi doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, người kinh doanh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Một điểm đáng lưu ý khác là hóa đơn điện tử. Theo bà Cúc, việc sàn thương mại điện tử khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế không đồng nghĩa người bán được miễn nghĩa vụ lập hóa đơn điện tử. Đây là trách nhiệm độc lập của người kinh doanh.

Thuế được khấu trừ theo từng giao dịch thành công. Với những giao dịch đã được sàn khấu trừ, nộp thay, người bán không phải kê khai và nộp lại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân với phần doanh thu đó. Tuy nhiên, nếu phát sinh các nghĩa vụ thuế khác, người kinh doanh vẫn phải thực hiện theo quy định.