Đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp thu đến 10 tỷ đồng

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm.

Tương tự, doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này.

Chính sách hướng tới nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ có bình quân dưới 10 lao động đóng bảo hiểm xã hội mỗi năm. Ngoài ra, nguồn vốn của doanh nghiệp không quá 3 tỷ đồng; doanh thu tối đa 3 tỷ đồng với khối nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, xây dựng và 10 tỷ với khu vực thương mại, dịch vụ.

Cơ quan soạn thảo dự kiến trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10. Chính sách sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy 59,3% hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó do đầu vào đắt đỏ và biến động. Khoảng 43,8% gặp vấn đề về thị trường tiêu thụ, còn 32,6% thiếu nguồn lực như vốn và nhân sự. Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng đối mặt tình trạng tương tự.

Bộ cho rằng việc giảm thuế sẽ giúp các hộ, cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập để tái đầu tư, mở rộng hoạt động, và tích lũy. Tương tự, các doanh nghiệp siêu nhỏ được giảm đáng kể số thuế phải nộp, qua đó nâng hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và năng lực cạnh tranh.

Việc giảm 30% số thuế phải nộp từng được áp dụng trong các giai đoạn kinh tế khó khăn, như năm 2008, 2012 và thời kỳ Covid-19. Dự kiến, ngân sách giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng trong hai năm nếu chính sách được thông qua.

Tuy nhiên, nhà điều hành kỳ vọng khi hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển, nguồn thu sẽ quay trở lại ngân sách và ổn định hơn trong dài hạn.

Để hạn chế ảnh hưởng tới cân đối ngân sách, Chính phủ dự kiến tăng quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá và trốn thuế. Ngân sách trung ương và địa phương cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết. Trường hợp giá dầu thô thế giới tăng, nguồn thu ngân sách cũng có thể tăng thêm để bù một phần số giảm thu từ chính sách này.

Ngày 7/8, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao Bộ Tài chính xây dựng hồ sơ Nghị quyết để trình Quốc hội việc giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đang diễn ra.

Ngoài giảm thuế, Chính phủ dự kiến nâng mức doanh thu, áp dụng phương pháp thuế đơn giản (thuế suất x doanh thu) với hộ, cá nhân kinh doanh từ 3 đến 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời, ngưỡng doanh thu năm để lựa chọn áp dụng phương pháp thuế suất (x) doanh thu của doanh nghiệp cũng được đề xuất nâng lên 10 tỷ đồng.

Chính phủ cho biết các giải pháp này sẽ được bổ sung vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10