Nhiều điểm mới về hoàn thuế: Người dân, doanh nghiệp làm gì để tránh “mất tiền oan”?

Thuế TP.HCM lưu ý: Quy định mới hoàn thuế bổ sung trường hợp hoàn thuế cho cá nhân là người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Tiền thuế nộp thừa sẽ được người thừa kế hoặc người quản lý tài sản nhận thay theo quy định.

Nhiều quy định mới về hoàn thuế. Ảnh: T.Tao

Đồng thời, bổ sung trường hợp không hoàn thuế, đó là cá nhân, hộ kinh doanh có số tiền thuế nộp thừa hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ 50.000 đồng trở xuống, thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo.

Nghị định 252/2026 cũng đề cập trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế quy định rõ hơn đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 2 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế.

Trường hợp người nộp thuế có nhiều lần đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 2 năm, nếu trong lần đề nghị hoàn thuế đầu tiên tính từ sau thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc hành vi trốn thuế thì những lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo, hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

Trường hợp phát hiện những lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo, người nộp thuế có hành vi khai sai đối với hồ sơ hoàn thuế, hành vi trốn thuế quy định tại điều 45 luật Quản lý thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế vẫn thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế trong thời hạn 2 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế.

Minh họa những quy định hoàn thuế mới theo Nghị định 252/2026. Nguồn: Thuế TP.HCM

Nghị định có bổ sung quy định hoàn thuế hoặc một phần số tiền đề nghị hoàn thuế trong hồ sơ hoàn thuế được xác định có rủi ro cao trong quản lý thuế.

Đồng thời, làm rõ doanh nghiệp khi giải thể, phá sản đã kiểm tra quyết toán, cơ quan thuế không phân loại hồ sơ hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế trên cơ sở kết quả kiểm tra.

Về thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế, đối với trường hợp thuộc diện hoàn thuế trước thì chậm nhất là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trước đây là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế).

Trường hợp thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành kết luận hoặc quyết định xử lý vi phạm sau khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Thời hạn kiểm tra thông thường theo quy định mới là 20 ngày, trước đây là 40 ngày kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế.