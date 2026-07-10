Chính sách thuế thu nhập cá nhân: Hàng loạt thay đổi mới người nộp thuế cần biết
Hàng loạt quy định mới về thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2026, trong đó nhiều chính sách theo hướng tăng mức được miễn, được trừ và bổ sung các khoản không tính thuế, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.
Sở hữu hơn 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, hai căn hộ, cặp vợ chồng quyết định nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, phía sau cuộc sống nhiều người mơ ước vẫn là những...
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/07/2026 06:00 AM (GMT+7)