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Chính sách thuế thu nhập cá nhân: Hàng loạt thay đổi mới người nộp thuế cần biết

Sự kiện: Chính sách thuế

Hàng loạt quy định mới về thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2026, trong đó nhiều chính sách theo hướng tăng mức được miễn, được trừ và bổ sung các khoản không tính thuế, góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân: Hàng loạt thay đổi mới người nộp thuế cần biết - 1

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/07/2026 06:00 AM (GMT+7)
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