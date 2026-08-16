Mẹo chọn dưa hấu ngọt, mọng nước

Một miếng dưa hấu ngọt, mọng nước là món giải khát quen thuộc trong những ngày nóng. Tuy nhiên, không phải quả nào trông đẹp mắt bên ngoài cũng có vị ngon khi bổ ra.

Jordan Carter, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị tại trang trại dưa hấu ba thế hệ Leger and Son, ở bang Georgia, Mỹ, cho biết người mua có thể dựa vào một số dấu hiệu bên ngoài để chọn quả chín.

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Nhìn đốm vàng dưới đáy quả

Dấu hiệu đáng tin cậy nhất là phần vỏ tiếp xúc với mặt đất khi dưa còn trên ruộng.

"Quả dưa nên có màu hơi xỉn và phần bụng hoặc mặt dưới có một đốm vàng kem", Carter nói. Đây là vị trí quả dưa nằm trên mặt đất trong quá trình phát triển và chín dưới ánh nắng.

Phần này thường được gọi là "đốm ruộng". Dưa hấu chín thường có đốm màu vàng nhạt, vàng kem hoặc vàng bơ. Nếu đốm có màu trắng hoặc xanh nhạt, quả có thể chưa đạt độ chín thích hợp.

Chọn quả nặng tay

Khi nhấc dưa lên, hãy chú ý đến trọng lượng so với kích thước. Theo Carter, dưa hấu chứa khoảng 92% nước nên một quả chín, mọng nước thường có cảm giác nặng tay.

Nếu có nhiều quả cùng kích thước, có thể nhấc thử từng quả và chọn quả có trọng lượng lớn hơn.

Gõ vào quả dưa

Nhiều người có thói quen gõ vào vỏ dưa để kiểm tra độ chín. Carter cho rằng phương pháp này không phải cách khoa học nhất và phụ thuộc nhiều vào khả năng cảm nhận âm thanh, nhưng vẫn có thể tham khảo.

"Dưa hấu chín thường phát ra âm thanh trầm, đục. Quả chưa chín có âm thanh cao và vang hơn", ông nói.

Cào lên vỏ

Một cách khác là dùng móng tay cào nhẹ lên vỏ. Nếu lớp vỏ dễ bong và để lộ phần màu trắng xanh bên dưới, quả có thể đã đạt độ chín. Với dưa chưa chín, bề mặt thường chỉ để lại vết lõm hoặc đường sẫm màu.

Ngoài ra, nên chọn những quả nguyên vẹn, không bị nứt, dập hoặc bầm. Một vài vết xước nhỏ trên vỏ thường không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong.