Giá vàng hôm nay 11/8: Tăng cao, tiến sát 4.400 USD/ounce

Giá vàng tăng cao khi thị trường cân bằng giữa dữ liệu việc làm yếu kém của tuần trước với sự phục hồi của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát. Lập trường mới nhất của Iran đã làm giảm sự lạc quan về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz nhanh chóng, với việc Tehran gây sức ép đòi bồi thường liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ.

Giá dầu tăng khi các nhà giao dịch đánh giá lại thời gian biểu cho việc nối lại hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển. Tác động tức thời là trên diện rộng: Giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, khả năng Fed tăng lãi suất đã phục hồi một phần sau đợt giảm hôm thứ Sáu và giá vàng vẫn giữ được đà tăng bất chấp bối cảnh lãi suất mạnh hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 11/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141,1 triệu đồng/lượng (mua) - 144,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng (mua) - 143,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.399 USD/ounce, tăng 59 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Tư và dữ liệu giá sản xuất công bố vào thứ Năm để tìm manh mối về triển vọng lãi suất của Fed. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán rằng chỉ số CPI tháng 7 sẽ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,5% trong tháng 6.

Giá vàng có thể vẫn cần thời gian để lấy lại mức cao trước đây, nhưng các yếu tố dài hạn hỗ trợ kim loại quý này vẫn vững chắc khi thâm hụt ngân sách chính phủ kéo dài, lạm phát và việc đa dạng hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của các tài sản thu nhập cố định truyền thống.

Trên cơ sở đó, nhiều ý kiến đánh giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce, nhưng phải mất thời gian khoảng 2 - 2,5 năm.