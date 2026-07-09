Ái nữ tỷ phú Ambani xách túi Birkin đắt bậc nhất thế giới

Isha Ambani khoe diện mạo lấp lánh trong bộ trang sức và phụ kiện bằng kim cương. Ảnh: Instagram

Con gái tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, Isha Ambani, trở thành tâm điểm tại show diễn của nhà thiết kế Rahul Mishra trong khuôn khổ Tuần lễ Haute Couture Paris, hôm 6/7, nhờ diện mạo phủ kín kim cương.

Người thừa kế 34 tuổi xuất hiện trong bộ váy đính kết tinh xảo, kết hợp loạt trang sức kim cương của nhà kim hoàn Lorraine Schwartz. Tuy nhiên, món phụ kiện gây chú ý nhất lại là chiếc túi Hermès Birkin Sac Bijou cỡ siêu nhỏ mà cô mang theo.

Theo Privé Porter và Sotheby's, mẫu Birkin này có giá hơn hai triệu USD, nằm trong số những chiếc túi đắt đỏ bậc nhất từng được Hermès chế tác.

Mẫu Birkin đắt đỏ từng được Hermès chế tác thuộc về mẹ của Isha, bà Nita Ambani. Ảnh: Instagram

Điều đặc biệt là chiếc túi không thuộc sở hữu của Isha mà là của mẹ cô, bà Nita Ambani. Thiết kế được làm từ vàng trắng 18K nguyên khối, nạm 3.025 viên kim cương cắt brilliant với tổng trọng lượng hơn 111 carat.

Các viên kim cương được đính theo kiểu mắt lưới, tạo hiệu ứng mềm mại như vải kim loại, kết hợp phần nắp túi mô phỏng da cá sấu bằng vàng trắng đánh bóng. Đây là thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Bijouterie của Hermès do Pierre Hardy sáng tạo, thường được chủ nhân xem là món trang sức hơn chiếc túi xách đơn thuần.

Trang sức toàn bằng kim cương của Isha Ambani. Ảnh: Instagram

Không để chiếc túi lấn át hoàn toàn, Isha Ambani cũng đeo bộ trang sức kim cương có tổng trọng lượng hơn 100 carat của Lorraine Schwartz.

Điểm nhấn là chiếc vòng cổ gắn viên kim cương cắt cushion nặng 30 carat ở trung tâm, kết hợp dây chuyền rivière đính thêm khoảng 40 carat kim cương. Thiết kế này gần như giống mẫu trang sức lấy cảm hứng từ minh tinh Elizabeth Taylor mà Lorraine Schwartz từng thực hiện cho show diễn cuối cùng của Demna tại Balenciaga, chỉ khác kiểu cắt của viên đá trung tâm.

Ngoài ra, Isha còn đeo đôi hoa tai kim cương hình quả lê có tổng trọng lượng khoảng 25 carat và chiếc nhẫn kim cương cắt oval nặng 7 carat ở tay trái.

Tại hàng ghế đầu của show diễn, Isha Ambani ngồi cạnh rapper Cardi B, một trong những khách mời nổi bật của Tuần lễ Haute Couture Paris năm nay. Sự xuất hiện của nữ tỷ phú trẻ cùng chiếc Birkin nạm kim cương hiếm có nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu và truyền thông quốc tế.