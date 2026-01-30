Con gái David Beckham dát hàng hiệu dạo phố

Hôm 27/1, Harper gây chú ý khi cùng gia đình xuống phố trong bộ quần áo xanh navy, gồm áo khoác lông thú, túi Chanel vintage 4.340 USD (113,3 triệu đồng), quần jeans ống loe và giày búp bê đồng thương hiệu 1.075 USD (28 triệu đồng).

Trước đó một ngày, cô bé chọn áo khoác và đầm lụa đen, dép cao gót phong cách thập niên 1990 tới xem show ở Paris Fashion Week cùng bố mẹ và các anh trai. Kiểu mặc này được Harper duy trì trong suốt ba năm qua, khiến nhiều người tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Victoria Beckham cho con gái mặc đồ không phù hợp lứa tuổi.

Harper Beckham diện phong cách Pháp với trang phục xa xỉ ở tuổi 15. Ảnh: GC Images

Theo Pagesix, Harper Beckham đang dần trở thành "tín đồ" thời trang ở tuổi 15. Cô bé thường chọn trang phục theo tinh thần Parisian, thanh lịch và đơn giản, không theo xu hướng thời trang đường phố phóng khoáng như giới tuổi teen. Công thức Harper ưu tiên vận dụng là váy lụa hai dây, dép cao gót. Đôi khi, cô bé mặc áo thun, quần jogger, áo hoodie, sneakers khi ra ngoài cùng bố.

Trên Elle năm 2017, Victoria cho biết luôn dạy con gái không nên chú trọng quá nhiều vào vẻ bề ngoài, tập trung nuôi dưỡng phẩm chất bên trong. "Tôi nói với bé: 'Harper, con có thể không là người xinh đẹp hay thông minh nhất lớp, nhưng con sẽ là cô bé tử tế và chăm chỉ nhất'. Tôi không muốn con gái chỉ biết chăm chút nhan sắc, bỏ qua những giá trị khác", cô nói.

Harper Beckham sinh năm 2011, tên đầy đủ là Harper Seven Beckham. Sau khi bé ra đời, David đăng video giải thích tên con trên Facebook. Theo đó, "Harper" là tên do Victoria Beckham chọn vì vợ anh thích tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee. "Seven" là số bảy đại diện số áo của cựu danh thủ khi anh còn chơi cho đội Manchester United. Đây cũng là con số tượng trưng những điều tốt đẹp, mang điềm lành trong nhiều nền văn hóa.

Harper Beckham xách túi Kelly của Hermes hàng nghìn USD tới ủng hộ mẹ trong buổi lễ phong tước Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương hôm 26/1. Ảnh: Backgrid

Theo Standard, tài khoản Instagram của Harper để chế độ riêng tư và dưới sự giám sát của bố mẹ. Cô bé chưa được tự do sử dụng mạng xã hội. Tất cả hình ảnh của bé đều do Vic-Beck đăng trên trang cá nhân. Những năm gần đây, Harper thi thoảng quay video quảng bá mỹ phẩm của mẹ, trổ tài trang điểm cho bố.

Gia đình Beckham đang gặp mâu thuẫn. Cả nhà giữ im lặng sau những lời chỉ trích của con trai cả. Brooklyn tố bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ - diễn viên Nicola Peltz.