Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Thế giới tiếp đà tăng, trong nước sắp có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 11/8 tiếp tục tăng, lên mức cao nhất trong vòng 1 tuần. Giá dầu Brent đang tiến sát mốc 90 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 11/8, giá dầu Brent tăng 1,36%, lên 88,91 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,3%, lên mức 83,2 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ ngày 31/7, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp giá dầu duy trì ở mức cao.

Trước đó, cả hai loại dầu này đã tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch 10/8, khi hi vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran suy giảm.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (12/8), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h20' ngày 12/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 88,91 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 83,49 USD/thùng, tăng 0,35% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi lên trong bối cảnh kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz suy yếu sau khi Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran bồi thường.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngày 11/8, tân Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran cho hay, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa đến khi Mỹ thay đổi hành vi và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả các điều kiện của Iran về một thỏa thuận hòa bình bằng yêu cầu Tehran phải bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, tấn công và biểu tình. Động thái này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Theo Reuters, dữ liệu vận tải biển cho thấy lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 6 tàu vào ngày 10/8, so với mức trung bình khoảng 11 tàu trong 10 ngày trước đó. Trước khi xảy ra xung đột, trung bình mỗi ngày có khoảng 125-140 tàu đi qua tuyến đường hàng hải quan trọng này.

Việc lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp, trong khi chưa có giải pháp rõ ràng cho việc mở cửa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này, đang làm gia tăng đáng kể chi phí vận chuyển và gây sức ép lên nguồn cung năng lượng quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (13/8).

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (12/8) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 6/8, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng hạ 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut hạ 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.