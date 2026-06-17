Nghề sắp xếp cuộc sống 24/7 cho giới siêu giàu

Erica Jackowitz, 46 tuổi, cùng chồng, Roman Chiporukha, điều hành Roman & Erica, công ty quản lý phong cách sống có trụ sở tại New York và Aspen, Mỹ. Khách hàng của họ là các gia đình siêu giàu, trả hơn 150.000 USD mỗi năm, khoảng 3,9 tỷ đồng, để được sắp xếp đời sống giải trí, nghỉ dưỡng và các sự kiện cá nhân.

"Nếu khách muốn đưa con đi xem giải khúc côn cầu, tổ chức tiệc tối tại nhà, nghỉ dưỡng ở Bắc Cực hay thay đổi hành trình vào phút chót, công ty tôi phải tìm cách thu xếp. Về cơ bản, chúng tôi là trợ lý cá nhân cho mọi nhu cầu giải trí", Erica nói.

Roman & Erica chỉ nhận khoảng 10 - 12 gia đình cùng lúc. Theo cô, dịch vụ phải được giữ ở mức riêng tư và giới hạn để có thể đảm bảo luôn trả lời khách, kể cả khi điện thoại đổ chuông vào tối cuối tuần. Phương châm của công ty là khiến mỗi khách hàng cảm thấy họ là người duy nhất được chăm sóc. Để làm được điều đó, Erica phải hiểu sâu thói quen, sở thích và lịch trình của từng gia đình. Cô biết khách muốn tổ chức sinh nhật cho con ra sao, thích ăn tối theo phong cách nào, nên gọi món gì, ai có thể giao hoa đẹp nhất, cách gửi quà cá nhân hóa cho bạn bè, người thân và cả phương án vận chuyển phù hợp.

Erica Jackowitz cùng chồng, Roman Chiporukha. Ảnh: BI

Theo Erica, giá trị lớn nhất công ty mang lại là giúp khách hàng phân bổ thời gian tốt hơn. Thay vì dành nhiều giờ tìm hiểu nên đi đâu, ăn ở đâu khi tới Paris, họ giao toàn bộ việc đó cho cô. Phần lớn khách hàng điều hành các công ty lớn, có lịch trình dày đặc và không muốn tự xử lý từng chi tiết trong đời sống cá nhân.

Cô nói công ty của mình khác với đại lý du lịch truyền thống. Nhiều đại lý có doanh thu dựa trên hoa hồng từ khách sạn, nhà hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, còn Roman & Erica thu phí cố định từ khách hàng. Cách vận hành này giúp họ ưu tiên quyền lợi của người thuê mình.

"Chúng tôi giúp mọi người định hình cuộc sống của chính họ và khiến mọi thứ diễn ra liền mạch", Erica nói.

Tuy nhiên, phía sau sự liền mạch đó là nhịp làm việc khó đoán. Erica thường có danh sách việc cần hoàn thành cho ngày hôm sau nhưng khi thức dậy, kế hoạch có thể thay đổi hoàn toàn vì những cuộc gọi mới.

Gần đây, điện thoại của công ty liên tục nhận yêu cầu liên quan đến New York Knicks, đội bóng rổ Mỹ. Nhiều khách hàng muốn điều chỉnh hành trình để có mặt tại New York trong thời điểm các trận đấu quan trọng diễn ra.

Tuần trước, một khách hàng của Erica bị trễ 4 tiếng ở sân bay JFK, New York, có nguy cơ lỡ chuyến máy bay riêng đang chờ ở Đông Nam Á. Việc sắp xếp lại toàn bộ hậu cần cho chuyến đi khiến cô thức trắng đêm. Sáng hôm sau, một khách hàng khác gọi cho Erica, nhờ cô lên kế hoạch cho bữa tiệc tháng 9, dịp bạn bè và người thân của họ trở lại New York sau kỳ nghỉ hè.

Một trong những yêu cầu đặc biệt nhất Erica từng xử lý xảy ra năm ngoái, khi cô đang dự tiệc ở Capri, Italy. Một khách hàng gọi điện báo bạn của họ đang ở giữa Địa Trung Hải trên một du thuyền, cùng nhóm người khiến họ không thoải mái. "Cứu bạn tôi. Đưa họ ra khỏi con thuyền đó", vị khách nói.

Erica sau đó điều trực thăng đến đưa nhóm người rời khỏi du thuyền. Đến nay, cô và khách hàng vẫn gọi sự việc này là "nhiệm vụ giải cứu".

Công việc mang lại cho Erica trải nghiệm thú vị nhưng đổi lại cô hầu như không có ngày nghỉ. Ảnh: IG

Không phải yêu cầu nào cũng kịch tính như vậy. Nhiều việc Erica xử lý liên quan đến đời sống thường ngày của giới siêu giàu, như đặt bàn phút chót tại nhà hàng nổi tiếng ở thành phố khác, tổ chức tiệc tại nhà hoặc chuẩn bị hoạt động cuối tuần cho trẻ em.

Cô từng thuê trọn một khu hội chợ cho khách tổ chức "ngày Chủ nhật vui vẻ", với cầu trượt nước, máng trượt, nhà hơi, khu vui chơi cùng các xe bán pizza, taco và kẹo. Với khách hàng, đó có thể là một buổi vui chơi gia đình. Với Erica, đó là chuỗi công việc hậu cần phải được tính toán đúng lúc, đúng tiêu chuẩn.

Theo Erica, người làm nghề này cần có mạng lưới quan hệ rộng và nguồn lực đủ lớn để biến yêu cầu của khách thành hiện thực. Khách hàng của cô đã quen với các dịch vụ theo yêu cầu, bất cứ khi nào họ muốn và theo đúng cách họ muốn.

"Tôi được đào tạo ngành luật, từ nhỏ, nếu ai đó nói một việc là không thể, tôi lại càng muốn làm được. Nếu một món đồ đã bán hết, tôi sẽ tìm cách săn được nó, ngay cả khi bản thân không cần", Erica nói.

Cô xem công việc hiện tại là phần mở rộng của đam mê cá nhân: du lịch, nhà hàng và ẩm thực. Với Erica, ranh giới giữa công việc và đời sống riêng gần như không tồn tại.

Bạn bè và người thân thường nói cô không bao giờ ngừng làm việc. Erica đáp đó là sở thích của cô, nên không có sự tách biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống thật.

Cặp vợ chồng dành cả mùa hè ở châu Âu để xử lý lịch trình cho khách. Ảnh: BI

Mỗi mùa hè, vợ chồng Erica thường ở châu Âu vì phần lớn khách hàng cũng nghỉ hè tại đây. Việc ở cùng múi giờ giúp cô xử lý yêu cầu nhanh hơn, thậm chí làm việc ngay trong chòi nghỉ bên hồ bơi của khách sạn.

"10 năm trước, tôi từng mơ điều này trở thành sự thật. Vài năm gần đây, nó đã thành hiện thực. Thật tuyệt khi có thể nói: Tôi sống ở châu Âu vào mùa hè và đó là một phần công việc của tôi", Erica nói.