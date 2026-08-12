Vườn bí ngô khổng lồ có quả nặng tới 126 kg ở Quảng Ninh

Vườn bí ngô của Hợp tác xã Hoa Bình Liêu, xã Hoành Mô hiện có khoảng 45-50 quả thuộc giống Atlantic Giant, trọng lượng 40-126 kg.

Atlantic Giant là giống bí nổi tiếng với khả năng cho quả có kích thước đặc biệt lớn. Tháng 10/2025, hai anh em người Anh Ian và Stuart Paton thu hoạch quả bí nặng 1.360 kg, được Smithsonian ghi nhận là quả bí ngô lớn nhất thế giới.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Bình Liêu, cho biết đơn vị bắt đầu thử nghiệm giống bí khổng lồ này từ năm 2025, sau khi nhận thấy phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương.

Năm nay, hợp tác xã trồng bí trên diện tích khoảng 5.000 m2, xen dưới tán cây hoa anh đào. Đợt đầu có 30 gốc, thu được 47 quả, trọng lượng 40-126 kg; đợt hai trồng thêm 17 gốc, hiện còn khoảng 20 quả đang phát triển.

Những quả bí ngô nặng cần 2-3 người khiêng. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Theo ông Hải, từ khi gieo hạt đến lúc quả trưởng thành mất khoảng bốn tháng. Hai tháng đầu cây phát triển thân, lá và ra hoa, sau đó quả tiếp tục lớn trong khoảng 60 ngày. Giai đoạn 10-30 ngày sau khi đậu quả là lúc bí tăng trọng nhanh nhất. Có ngày, một quả tăng gần 3 kg. Một số quả mới 28 ngày tuổi đã đạt khoảng 80 kg.

Để cây phát triển tốt, các nhánh phụ được phủ đất nhằm kích thích hình thành thêm rễ, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Mỗi cây có thể bò rộng khoảng 100 m2.

Quả sau khi đậu phải được mắc màn, che kín để tránh ruồi vàng và côn trùng. Những quả lớn được kê trên tấm xốp nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, tránh ẩm gây thối. Xung quanh vườn cũng đặt bẫy chuột để bảo vệ quả.

"Quả bí lớn nhất nặng 126 kg, khi thu hoạch cần 2-3 người khiêng", ông Hải nói.

Khu vườn bắt đầu đón khách tham quan từ tháng 2. Theo ông Hải, riêng tuần đầu tháng 8, nơi đây đón khoảng 1.200 lượt khách. Từ tháng 7 đến nay, tổng lượng khách ước tính hơn 4.000 lượt.

Du khách chủ yếu đến xem và chụp ảnh với những quả bí kích thước lớn. Thời gian đầu, hợp tác xã chưa thu vé; dự kiến từ tuần tới, giá tham quan khu trưng bày và khu trồng bí khoảng 30.000 đồng mỗi người.

Riêng tuần đầu tháng 8, vườn bí ngô đón khoảng 1.200 lượt khách. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Những quả bí lớn chủ yếu được giữ lại để trưng bày hoặc bán cho quán cà phê, khu vui chơi, điểm du lịch làm cảnh. Trong điều kiện phù hợp, bí có thể bảo quản từ 6 tháng đến một năm.

Những quả nhỏ hơn được sử dụng làm thực phẩm. Khi một cây đậu quá nhiều quả, người trồng sẽ tỉa bớt, giữ lại những quả khoảng 3 kg để bán; ngọn bí cũng được tận dụng làm rau.

Theo ông Hải, năm tới hợp tác xã dự kiến mở rộng vùng trồng, cung cấp giống cho khoảng 50 hộ dân tại địa phương, mỗi hộ trồng khoảng hai cây. Đơn vị cũng dự kiến tổ chức cuộc thi bí khổng lồ, trong đó các hộ mang bí đến cân và tranh giải.

Hoành Mô là xã vùng biên của Quảng Ninh, giáp Trung Quốc, có địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ. Địa phương đang phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, với các vùng trồng hoa, khu lưu trú và mô hình tham quan, trải nghiệm.