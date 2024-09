Đại gia Dubai chi 50 triệu USD mua đứt một hòn đảo để vợ cảm thấy an toàn khi mặc bikini

Soudi Al Nadak, 26 tuổi, là vợ của doanh nhân Dubai, triệu phú Jamal Al Nadak. Mới đây, cô đã đăng tải một video lên mạng xã hội về một hòn đảo kèm theo dòng chú thích: "Khi bạn muốn mặc bikini, người chồng triệu phú đã mua tặng cho bạn hẳn một hòn đảo".

Triệu phú Dubai mua hẳn một hòn đảo để vợ cảm thấy an toàn khi mặc bikini

Trong cuộc trò chuyện với trang tin HT, Soudi tự giới thiệu cô là "một bà nội trợ toàn thời gian". Cặp đôi này gặp nhau khi cả hai còn học tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và đã kết hôn được hơn ba năm.

Ngoài vai nội trợ, Soudi còn được biết đến như một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với tài khoản Instagram và TikTok phô bày lối sống xa hoa của cô. Trong một video, cô và chồng đã mua một chiếc nhẫn kim cương solitaire trị giá 1 triệu USD và chi thêm 2 triệu USD để mua tranh nghệ thuật, tất cả chỉ trong một ngày.

Video Soudi chia sẻ về việc chồng cô mua hòn đảo riêng đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem trên Instagram chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

Trao đổi với HT, Soudi cho biết cô và chồng đang có kế hoạch mua hòn đảo này để đầu tư. "Đây là điều chúng tôi đã muốn thực hiện từ lâu. Chồng tôi muốn tôi cảm thấy an toàn khi ở bãi biển, vì vậy anh ấy đã mua hòn đảo này," cô chia sẻ.

Soudi từ chối tiết lộ vị trí cụ thể của hòn đảo vì lý do riêng tư và an ninh, nhưng cho biết Jamal, chồng cô, đã bỏ ra tới 50 triệu USD để mua nơi nghỉ dưỡng này. "Vì lý do riêng tư, chúng tôi không thể tiết lộ chính xác vị trí, nhưng nó nằm ở châu Á và có giá 50 triệu USD", cô nói với HT.

Cặp đôi đã kết hôn được 3 năm

Cô luôn khoe được chồng cưng chiều, tiêu tiền như nước

Trước đó, Soudi khá nổi tiếng với những clip khoe về cuộc sống xa hoa và những lần tiêu tiền như nước của cô nàng. Cô tự hào khoe được chồng cưng chiều, mua tặng toàn đồ hiệu. Người phụ nữ tiết lộ chồng đại gia của cô đã chi khoảng 73.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) cho sinh nhật của vợ. Anh còn đưa cô đi mua sắm ở cửa hàng Miu Miu, chiêu đãi cô bằng bữa tối tại nhà hàng sang trọng và tặng cô những món đồ giá trị của Hermes.

Tuy nhiên, bên cạnh cuộc sống sang chảnh như mơ, Soudi cũng từng tiết lộ cô phải đánh đổi nhiều thứ với vai trò vợ của một triệu phú. Cô và chồng đã đề ra những quy tắc hôn nhân như: không có bạn khác giới, luôn biết mật khẩu các thiết bị của nhau và luôn cho đối phương biết mình đang ở đâu. Bên cạnh đó, Soudi cũng luôn phải đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo như tóc, móng tay và trang điểm. Ngoài ra, với những nội dung đăng tải lên mạng xã hội, Soudi cũng phải cẩn thận để tôn trọng Jamal và gia đình chồng.

