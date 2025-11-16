Harry - Meghan bị nghi năn nỉ nhà Kim Kardashian xóa ảnh

Harry - Meghan chụp ảnh cùng bà Kris Jenner ở bữa tiệc tối 8/11. Ảnh: Instagram

Tối 8/11, vợ chồng Công tước xứ Sussex gây chú ý khi diện trang phục sang trọng xuất hiện tại bữa tiệc được tổ chức ở dinh thự xa hoa của Jeff Bezos để mừng sinh nhật lần thứ 70 của bà Kris Jenner. Bữa tiệc quy tụ loạt tỷ phú hàng đầu và dàn sao hạng A như Mark Zuckerberg, Bill Gates, Beyoncé, Adele, Oprah Winfrey, Paris Hilton cùng gia đình Kardashian - Jenner.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, người hâm mộ phát hiện ảnh Harry và Meghan chụp cùng Kris Jenner và Kim Kardashian đã bị gỡ khỏi các tài khoản mạng xã hội của hai ngôi sao truyền hình thực tế. "Tại sao vậy? Nếu đã dự tiệc của giới Hollywood, phải chấp nhận được chụp ảnh chứ", một người dùng mạng thắc mắc.

Meghan chụp ảnh cùng Kim Kardashian, trong khi Harry đứng trò chuyện với một vị khách ngay bên cạnh. Ảnh: Instagram

Trên diễn đàn X, nhiều người suy đoán rằng vợ chồng Harry "năn nỉ" xóa ảnh vì trùng thời điểm diễn ra Remembrance Weekend - dịp nước Anh tưởng niệm những người hy sinh trong chiến tranh. Việc xuất hiện trong bữa tiệc xa hoa ở Mỹ khi quê nhà đang tưởng niệm được cho là có thể gây phản cảm với công chúng Anh. "Có lẽ họ muốn tránh phản ứng tiêu cực từ hoàng gia và người dân Anh", một bình luận khác nhận định.

Một số ý kiến lại cho rằng chính phía Kardashian chủ động xóa để tránh bị liên lụy hoặc tránh bị "chiếm sóng". "Ảnh có Harry và Meghan nhận được quá nhiều sự chú ý, nên Kim xóa đi để giữ tâm điểm cho gia đình mình", một người viết. Nhiều fan cũng chỉ trích Meghan "nói muốn sống kín tiếng" nhưng vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện của giới siêu sao Hollywood.

Harry đeo biểu tượng hoa anh túc trên ngực, trong khi Meghan không đeo, khi đi dự sinh nhật Kris Jenner. Ảnh: Backgrid

Theo Page Six, đại diện của Kris Jenner, Kim Kardashian, cũng như vợ chồng Harry - Meghan chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trong khi đó, hoàng gia Anh được cho là không hài lòng với việc tham dự này của nhà Sussex. Một nguồn tin trong hoàng gia tiết lộ việc Harry và Meghan hòa mình vào giới giải trí Mỹ "thể hiện họ đã hoàn toàn rời xa hình ảnh hoàng gia truyền thống". Người này nhận xét: "Những người này có thể là ngôi sao lớn ở Mỹ, nhưng lối sống phô trương như vậy đi ngược với những gì Thân vương William đang hướng tới - một hoàng gia giản dị và gần gũi hơn".