Bánh Trung thu năm nay tăng giá

"Năm ngoái tôi mua hộp bốn bánh, loại 150 gram một chiếc, chỉ khoảng 700.000 đồng. Năm nay giá tăng lên 830.000-850.000 đồng", chị nói.

Khảo sát tại một số cửa hàng ở TP HCM cho thấy, giá bánh Trung thu năm nay tăng 3-20% so với cùng kỳ, tùy cơ sở và phân khúc. Mức tăng phổ biến 5-10%.

Tại một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP HCM, bánh Trung thu bào ngư hai trứng hiện có giá 195.000 đồng một chiếc, tăng hơn 8% so với mức 180.000 đồng năm ngoái. Các loại nhân khoai môn, hạt sen sữa dừa, đậu đỏ cũng tăng khoảng 7%.

Với một số thương hiệu lớn, bánh thập cẩm 150 gram, một trứng có giá 240.000-270.000 đồng một chiếc, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Loại 200 gram, hai trứng, có giá khoảng 300.000 đồng. Các hộp bánh 4 bánh có giá 700.000 đồng đến một triệu đồng, tùy loại.

Theo các cơ sở sản xuất, giá nguyên liệu, nhân công và bao bì tăng là những yếu tố chính khiến giá bánh năm nay được điều chỉnh.

Ông Trần Tiến Dũng, chủ một cơ sở bánh Trung thu có hơn 10 năm hoạt động trên đường Hồ Biểu Chánh, phường Cầu Kiệu, TP HCM, cho biết giá nguyên vật liệu làm bánh năm nay tăng khoảng 40%, trong khi chi phí thuê nhân công tăng 30-40%. Chi phí hộp và các loại bao bì cũng tăng. Do đó, cơ sở của ông điều chỉnh giá bán bình quân khoảng 15% mỗi hộp so với mùa Trung thu năm ngoái.

Theo ông Dũng, sức mua hiện chưa tăng mạnh do thị trường mới vào mùa và người tiêu dùng còn thận trọng trong chi tiêu. Tuy nhiên, đơn hàng từ doanh nghiệp để biếu tặng, tri ân khách hàng và nhân viên có dấu hiệu tăng. Năm nay, cơ sở của ông dự kiến sản xuất khoảng 100.000 bánh, gấp đôi năm ngoái.

Bánh trung thu được trưng bày ở siêu thị đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Các doanh nghiệp lớn lại điều chỉnh giá ít hơn. KIDO cho biết giá bánh năm nay tăng 3-5% tùy loại, một số sản phẩm giữ nguyên. Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên cho biết doanh nghiệp đã nhận các đơn hàng từ hàng nghìn đến hàng triệu sản phẩm và đặt mục tiêu sản lượng gấp đôi năm 2025.

Orion dự kiến cung cấp gần 300 tấn bánh, tăng 10-15% so với mùa trước, trong khi giá một số dòng tăng 2-3%. Phúc Long gần như giữ nguyên giá, với bánh lẻ 149.000 đồng và các hộp quà 669.000-989.000 đồng.

Trong khi bánh của nhiều thương hiệu tăng giá, bánh nhà làm trên mạng có giá thấp hơn đáng kể. Khảo sát trên các nền tảng trực tuyến cho thấy loại này được bán phổ biến 27.000-95.000 đồng một chiếc, tùy trọng lượng và nhân; bánh thập cẩm cỡ lớn khoảng 140.000 đồng. Các hộp quà phối nhiều vị có giá 150.000-480.000 đồng.

Sản phẩm cũng đa dạng hơn, từ nhân truyền thống đến tiramisu, lava trứng chảy hay mochi. Tuy nhiên, Sở An toàn thực phẩm TP HCM khuyến nghị người mua thận trọng với bánh bán trên mạng, nhất là sản phẩm không có thông tin rõ ràng về cơ sở sản xuất và nguồn gốc nguyên liệu.