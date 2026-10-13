Mẹ trở lại ghế tổng giám đốc, Cường 'đô la' có động thái gây chú ý

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa thông qua nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Quốc Cường và người dự kiến thay thế là bà Nguyễn Thị Như Loan. Đáng chú ý, bà Loan được giới thiệu là Tổng Giám đốc QCG.

Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Địa chỉ trụ sở sau cập nhật là Nguyễn Chí Thanh, làng Khun, tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Cách đây ít ngày, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã giảm án cho bà Nguyễn Thị Như Loan xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ, được khấu trừ bằng thời gian bà Loan đã bị tạm giam 116 ngày. Vì vậy, đến thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Bà Nguyễn Thị Như Loan được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Znews.

Trước đó, bà Loan bị tuyên án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo trong vụ án chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng rộng 6.000 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước. Theo xác định của cơ quan chức năng, bà Loan hưởng lợi 297 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Chiều 13/10, trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - cho biết, 2 năm qua là chặng đường nhiều thử thách, giúp ông trưởng thành hơn trong vai trò người điều hành và nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động và niềm tin của cổ đông.

“Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá”, ông Cường nói.

Ông Cường mong Quốc Cường Gia Lai tiếp tục kiên định với quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

Khép lại 2 năm trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, ông Cường nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn, tinh thần cầu thị và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Ông Cường cũng gửi lời cảm ơn cổ đông vì sự tin tưởng và toàn thể cán bộ, công nhân viên vì những nỗ lực và cống hiến.

“Tôi sẽ luôn trân trọng những trải nghiệm, bài học và tình cảm đã nhận được trong hành trình này”, ông Cường nói.