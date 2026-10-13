Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại làm CEO Quốc Cường Gia Lai

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ngày 12/10 thông báo thay đổi chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo phép luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan.

Quyết định được công bố không lâu sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM giảm án cho bà Loan từ 18 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Khấu trừ thời gian tạm giam, bà đã chấp hành xong hình phạt trong vụ án khu đất "vàng" 6.000 m2 số 39-39B Bến Vân Đồn bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân.

Trước đây, bà Loan là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Vị trí chủ tịch được chuyển giao cho ông Lại Thế Hà từ giữa năm 2022, còn bà giữ chức Tổng giám đốc cho đến khi bị bắt vào giữa tháng 7/2024. Ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, sau đó lên thay.

Quốc Cường Gia Lai được thành lập năm 1994, tiền thân là công ty chuyên cung cấp gỗ xẻ và sản phẩm gỗ xuất khẩu. Công ty sau đó mở thêm mảng bất động sản, cao su, thủy điện.

Theo báo cáo thường niên công bố hồi tháng 4, bà Loan nắm gần 102 triệu cổ phần, tương ứng 37,05% vốn Quốc Cường Gia Lai. Với mức này, bà có quyền phủ quyết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông.

Nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai thu 80 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính gồm bất động sản, cao su và điện. Con số này chỉ bằng một phần ba cùng kỳ, đồng thời còn kém xa mục tiêu 2.403 tỷ đồng được thông qua tại phiên họp thường niên hồi giữa năm.

Tuy nhiên, nhờ thương vụ thanh lý và chuyển nhượng nhà máy thủy điện hơn 243 tỷ đồng được ghi nhận vào mục "thu nhập khác", công ty báo lãi sau thuế hơn 181 tỷ đồng, gấp 18 lần so với nửa đầu năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (đứng giữa) tại phiên họp cổ đông thường niên của Quốc Cường Gia Lai năm 2025. Ảnh: Website Quốc Cường Gia Lai