Doanh thu bất động sản bằng 0, Quốc Cường Gia Lai làm gì để trả nợ bà Trương Mỹ Lan?

Doanh thu cốt lõi Quốc Cường Gia Lai "đóng băng"

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh, tuy nhiên kết quả này chủ yếu đến từ một khoản thu nhập bất thường thay vì sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh chính.

Cụ thể, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 167,1 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 210,3 tỷ đồng, tăng hơn 25 lần. Động lực chính đến từ thương vụ chuyển nhượng một nhà máy thủy điện, mang về 903 tỷ đồng doanh thu khác. Sau khi trừ các chi phí liên quan khoảng 659,8 tỷ đồng, giao dịch này đóng góp khoảng 243 tỷ đồng lợi nhuận.

Nếu không có khoản thu nhập đột biến trên, Quốc Cường Gia Lai sẽ ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 33 tỷ đồng trong quý 2, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.

Diễn biến kết quả kinh doanh giai đoạn quý 3/2025 đến nay. Biểu đồ: Vietstock

Thực tế, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt 11,5 tỷ đồng, giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mảng bất động sản - lĩnh vực kinh doanh chủ lực không phát sinh doanh thu trong kỳ, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn ghi nhận gần 98 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu hiện nay đến từ hoạt động bán điện với hơn 11 tỷ đồng.

Doanh thu sụt giảm mạnh trong khi chi phí vẫn ở mức cao khiến hoạt động kinh doanh thường xuyên chịu áp lực. Riêng chi phí bán hàng lên tới 24,3 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần doanh thu thuần, còn chi phí quản lý doanh nghiệp gần 5,4 tỷ đồng. Vì vậy, công ty ghi nhận khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 32 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai "vét" sạch tiền để trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai còn khoảng 7.940 tỷ đồng, giảm gần 10% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn hơn 102 tỷ đồng. Dự án Phước Kiển tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang khoảng 5.400 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho ở mức hơn 1.290 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống dưới 3.000 tỷ đồng. Khoản công nợ lớn nhất là hơn 1.580 tỷ đồng phải trả cho CTCP Đầu tư Sunny Island, doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau thời điểm khóa sổ báo cáo, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục nộp thêm 11,4 tỷ đồng vào ngày 21/7 và 100 tỷ đồng vào ngày 22/7 cho Cục Thi hành án dân sự TP. HCM để thực hiện nghĩa vụ theo bản án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Tổng số tiền doanh nghiệp đã thanh toán đến nay vượt 1.400 tỷ đồng.

Việc lượng tiền mặt cuối quý chỉ còn hơn 100 tỷ đồng nhưng sau đó vẫn tiếp tục chi thêm 111 tỷ đồng cho nghĩa vụ thi hành án cho thấy nguồn tiền của doanh nghiệp đang chịu áp lực đáng kể.

... phải vay gần 200 tỷ đồng từ con gái cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính cũng phản ánh việc Quốc Cường Gia Lai gia tăng huy động vốn từ các cá nhân có liên quan. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 390 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác, phần lớn là các khoản vay, mượn từ người liên quan.

Trong số này, công ty đang vay 30 tỷ đồng từ Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường, hơn 198 tỷ đồng từ bà Nguyễn Ngọc Huyền My - con gái cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan, gần 40 tỷ đồng từ bà Lại Thị Hoàng Yến và 20 tỷ đồng từ ông Lại Thế Hà.

Theo báo cáo quản trị bán niên, trong 6 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai còn phát sinh thêm các khoản vay mới từ người liên quan, gồm 138 tỷ đồng từ bà Nguyễn Ngọc Huyền My và 17 tỷ đồng từ bà Lại Thị Hoàng Yến, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục phải bổ sung nguồn vốn từ nội bộ trong bối cảnh dòng tiền còn nhiều sức ép.