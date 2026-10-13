Đất vàng đường Nguyễn Huệ liên quan vụ bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 349 tỷ đồng

Một bất động sản trên tuyến phố Nguyễn Huệ, khu vực trung tâm TP.HCM, đang được triển khai thủ tục đấu giá với giá khởi điểm hơn 349,4 tỷ đồng. Đây là nhà đất tại số 123 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, có liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo của Thi hành án dân sự TP.HCM, tài sản được đưa vào quy trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá, phục vụ công tác thi hành án.

Giá khởi điểm được xác định theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Định giá và Đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng.

"Đất vàng" 123 Nguyễn Huệ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan được đấu giá với mức khởi điểm hơn 349 tỷ đồng. Ảnh: Gia Linh

Cơ quan thi hành án cho biết thời hạn theo thông báo kết quả thẩm định giá ngày 25/9 đã kết thúc, nhưng các đương sự không có văn bản yêu cầu thẩm định giá lại.

Về thông tin pháp lý và hiện trạng, khu đất có diện tích 115,8m², thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 39, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Trong đó, 110,6m² nằm ngoài lộ giới và 5,2m² thuộc diện tích phạm lộ giới.

Khu đất có diện tích 115,8m². Ảnh: Gia Linh

Trên đất có căn nhà 3 tầng, diện tích xây dựng 97,1m², tổng diện tích sàn 231,5m². Công trình có kết cấu tường gạch, cột và sàn bê tông cốt thép, mái ngói, tôn và kính.

Với vị trí trên đường Nguyễn Huệ, bất động sản này thu hút sự chú ý bởi giá trị tài sản được xác định ở mức hơn 349 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là giá khởi điểm theo chứng thư thẩm định giá, không đồng nghĩa với giá bán cuối cùng khi đấu giá.

Căn nhà nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Các tổ chức hành nghề đấu giá có nhu cầu tham gia phải nộp hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia.

Hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận văn thư của Thi hành án dân sự TP.HCM, địa chỉ 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.