Mark Zuckerberg mất 25 tỷ USD chỉ trong một ngày: Cú rơi khiến CEO Meta tụt xuống vị trí giàu thứ 5 thế giới

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, cổ phiếu Meta giảm 12,3% xuống khoảng 658,50 USD, ghi nhận phiên tệ nhất kể từ tháng 10/2022. Mức lao dốc này kéo theo việc tài sản của Mark Zuckerberg sụt khoảng 25 tỷ USD.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Meta công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu chỉ 1,05 USD, thấp hơn tới 84% so với dự báo của Wall Street ở mức 6,72 USD, dù doanh thu đạt 51,2 tỷ USD, vượt mức dự báo 49,5 tỷ USD.

Sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu do khoản thuế một lần trị giá 15,9 tỷ USD theo đạo luật thuế mới của Tổng thống Donald Trump, khiến Meta ghi nhận mức giảm lợi nhuận mạnh nhất nhiều năm qua.

Theo Meta, nếu loại trừ khoản thuế bất thường này, lợi nhuận trên cổ phiếu thực tế sẽ đạt 7,25 USD – cao hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Dù vậy, định hướng chi tiêu của Meta cũng khiến nhà đầu tư thận trọng. Công ty nâng dự báo chi đầu tư từ 66–72 tỷ USD lên 70–72 tỷ USD trong năm 2025, cho thấy Meta đang “chi mạnh tay” để chạy đua trong kỷ nguyên siêu trí tuệ nhân tạo (AI).

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nhấn mạnh Meta đang chuẩn bị “tích cực” cho làn sóng AI siêu trí tuệ, và tin rằng tập đoàn có vị thế đặc biệt để hưởng lợi từ “sự chuyển dịch thế hệ” trong công nghệ.

Bộ phận Reality Labs – đơn vị phát triển kính VR, kính AI thông minh Ray-Ban và Oakley – tiếp tục thua lỗ nặng với khoản lỗ vận hành 4,4 tỷ USD trong quý, dù ghi nhận doanh số 470 triệu USD.

Khoản lỗ này thấp hơn dự báo của Wall Street (5,1 tỷ USD thua lỗ trên doanh thu 316 triệu USD), cho thấy mảng metaverse vẫn ngốn tiền nhưng có cải thiện nhẹ.

Meta cũng tiếp tục đổ vốn vào xây dựng hạ tầng AI, bao gồm các thỏa thuận điện toán đám mây trị giá hàng tỷ USD nhằm trở thành một trong những trụ cột nền tảng AI toàn cầu.

Mark Zuckerberg

Zuckerberg đang đứng ở đâu trong bảng xếp hạng tỷ phú?

Sau cú rơi cổ phiếu, tài sản của Zuckerberg còn khoảng 232,6 tỷ USD, khiến ông rớt xuống vị trí người giàu thứ 5 thế giới.

Trước đó, Zuckerberg đứng thứ 3, xếp sau Larry Ellison (Oracle) và Elon Musk. Hiện ông bị vượt qua bởi Jeff Bezos và Larry Page, người đồng sáng lập Google.

Sự biến động này cho thấy trật tự trong nhóm tỷ phú công nghệ toàn cầu có thể thay đổi chỉ trong vài giờ giao dịch.

Diễn biến với các “ông lớn công nghệ” khác

Microsoft cũng ghi nhận mức giảm 2,2% dù báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi khoản chi phí 3,1 tỷ USD liên quan tới khoản đầu tư vào OpenAI.

Trái ngược, Alphabet (Google) tăng 2,7% sau khi doanh thu quý vượt mốc 100 tỷ USD lần đầu tiên, đạt 102,3 tỷ USD.

Thị trường đang chờ loạt báo cáo tiếp theo từ Apple, Amazon và Nvidia, những tên tuổi sẽ quyết định tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm.

Meta theo đuổi AI tham vọng ra sao?

Dù cổ phiếu biến động mạnh, Meta vẫn tăng 10% từ đầu năm. Công ty đã chi hàng tỷ USD vào AI, bao gồm khoản đầu tư 14,3 tỷ USD vào startup Scale AI, đồng thời đưa chính CEO công ty này, Alexandr Wang, về dẫn dắt mảng AI chiến lược.

Meta cũng ký hợp đồng điện toán đám mây trị giá 10 tỷ USD với Google, củng cố tham vọng xây dựng nền tảng AI quy mô toàn cầu và đón đầu cuộc đua siêu trí tuệ nhân tạo.