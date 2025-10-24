Elon Musk “đau đầu”: Doanh thu Tesla tăng, nhưng tiền đi đâu?

Tesla của tỷ phú Elon Musk vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,1 tỷ USD - đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng trở lại sau hai quý liên tiếp đi lùi. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của hãng lại giảm tới 37%.

Nguyên nhân chính đến từ việc Tesla giảm giá bán xe để cạnh tranh với các hãng xe điện Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị phần toàn cầu. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của công ty tăng tới 50% do đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án nghiên cứu – phát triển khác.

Giới đầu tư không mấy hài lòng trước báo cáo này. Cổ phiếu Tesla giảm 3,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ, nối tiếp chuỗi sụt giảm của các “ông lớn” công nghệ khác như Netflix và Texas Instruments trước đó.

Báo cáo đáng thất vọng của Tesla, Netflix và Texas Instruments khiến thị trường Mỹ chao đảo trong phiên giữa tuần. Ba chỉ số chính – Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq – đều giảm, dù có hồi phục nhẹ về cuối phiên.

Theo giới phân tích, tháng 10 đang trở thành tháng giảm điểm của Phố Wall khi nhà đầu tư chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận tiếp theo từ các “gã khổng lồ” công nghệ như Alphabet, Apple, Meta và Microsoft. Sáu ngày giao dịch còn lại của tháng được dự báo sẽ rất biến động, có thể đảo chiều cục diện nếu kết quả tích cực.

Bên cạnh diễn biến của Tesla, các sự kiện khác cũng tác động mạnh đến thị trường. Chính quyền Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga, khiến giá dầu Brent và WTI tăng hơn 3%.

Trong lĩnh vực công nghệ, Meta thông báo sa thải 600 nhân viên trong mảng trí tuệ nhân tạo, dù các phòng nghiên cứu cốt lõi vẫn được giữ nguyên. Động thái này cho thấy làn sóng tái cấu trúc AI vẫn đang lan rộng trong giới công nghệ toàn cầu.