Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 147,800 Bán 149,800

PNJ Mua 146,700 Bán 149,700

Tỷ giá

USD Mua 26,122 Bán 26,352

EUR Mua 29,797 Bán 31,368

Elon Musk “đau đầu”: Doanh thu Tesla tăng, nhưng tiền đi đâu?

Sự kiện: Tin tức doanh nghiệp

Dù doanh thu tăng trở lại sau ba quý sụt giảm, Tesla vẫn chứng kiến lợi nhuận lao dốc tới 37% trong quý III. Nguyên nhân nằm ở cuộc đua giá khốc liệt với các đối thủ Trung Quốc và chi phí nghiên cứu công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, tăng vọt.

Tesla của tỷ phú Elon Musk vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,1 tỷ USD - đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng trở lại sau hai quý liên tiếp đi lùi. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của hãng lại giảm tới 37%.

Nguyên nhân chính đến từ việc Tesla giảm giá bán xe để cạnh tranh với các hãng xe điện Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị phần toàn cầu. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của công ty tăng tới 50% do đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án nghiên cứu – phát triển khác.

Giới đầu tư không mấy hài lòng trước báo cáo này. Cổ phiếu Tesla giảm 3,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ, nối tiếp chuỗi sụt giảm của các “ông lớn” công nghệ khác như Netflix và Texas Instruments trước đó.

Báo cáo đáng thất vọng của Tesla, Netflix và Texas Instruments khiến thị trường Mỹ chao đảo trong phiên giữa tuần. Ba chỉ số chính – Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq – đều giảm, dù có hồi phục nhẹ về cuối phiên.

Elon Musk “đau đầu”: Doanh thu Tesla tăng, nhưng tiền đi đâu? - 1

Theo giới phân tích, tháng 10 đang trở thành tháng giảm điểm của Phố Wall khi nhà đầu tư chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận tiếp theo từ các “gã khổng lồ” công nghệ như Alphabet, Apple, Meta và Microsoft. Sáu ngày giao dịch còn lại của tháng được dự báo sẽ rất biến động, có thể đảo chiều cục diện nếu kết quả tích cực.

Bên cạnh diễn biến của Tesla, các sự kiện khác cũng tác động mạnh đến thị trường. Chính quyền Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga, khiến giá dầu Brent và WTI tăng hơn 3%.

Trong lĩnh vực công nghệ, Meta thông báo sa thải 600 nhân viên trong mảng trí tuệ nhân tạo, dù các phòng nghiên cứu cốt lõi vẫn được giữ nguyên. Động thái này cho thấy làn sóng tái cấu trúc AI vẫn đang lan rộng trong giới công nghệ toàn cầu.

Elon Musk nhận tin vui: "Con cưng" bất ngờ báo lãi, CEO "nở mày nở mặt"
Elon Musk nhận tin vui: "Con cưng" bất ngờ báo lãi, CEO "nở mày nở mặt"

Lợi nhuận của Tesla bùng nổ trong quý 3 khiến cổ phiếu của công ty tăng vọt hơn 12% trong giao dịch ngoài giờ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Nhi (Theo CNBC) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin tức doanh nghiệp Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN