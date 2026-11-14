Lý do ông Jensen Huang luôn mặc áo khoác da

Hơn 20 năm qua, áo khoác da đen phối cùng áo thun đen và quần jeans đã gắn liền với hình ảnh của Jensen Huang tại hầu hết sự kiện công nghệ lớn. Năm 2016, ông thậm chí tự nhận diện bản thân trên diễn đàn Reddit bằng cụm từ "người đàn ông mặc áo da". Đến năm 2021, ông vẫn chọn bộ trang phục này khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time.

Một nhà phê bình thời trang của The New York Times từng nhận xét phong cách này tạo nên dấu ấn riêng, giúp ông tách biệt khỏi hình ảnh sơ mi và quần kaki quen thuộc của giới lãnh đạo công nghệ.

Dù diện mạo này được xem như thương hiệu cá nhân, Huang cho biết ông không cố tình mặc áo da để gây chú ý. Phát biểu tại Đại học Stanford năm 2024, CEO Nvidia cho hay áo khoác da, áo thun và quần đen nằm trong số ít trang phục không khiến ông thấy ngứa hay khó chịu.

Bà Lori, vợ của Huang, hiểu rõ sự nhạy cảm này. Khi tìm được mẫu áo mang lại cảm giác thoải mái cho chồng, bà thường mua thêm nhiều chiếc cùng loại. Huang từng đùa rằng trong mắt vợ, ông bị "ngứa" với hầu hết quần áo - từ ông hay dùng để chỉ những món đồ không ưng ý.

Ngoài vợ, con gái cũng tham gia chọn trang phục cho Huang. Trong chương trình trực tuyến của HP năm 2023, khi được gọi là ngôi sao thời trang, ông từ chối lời khen và cho biết: "Tôi vui vì vợ và con gái chọn quần áo cho mình".

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng năm nay, ông cho hay bản thân sở hữu khoảng 30 đến 40 chiếc áo khoác da. Những chiếc áo này đa dạng về kiểu dáng và chất liệu. Năm 2024, ông thường mặc một chiếc áo Tom Ford dập vân da có giá bán lẻ gần 9.000 USD.

Lý do thứ hai khiến Huang chọn đồ đen là để tiết kiệm thời gian phối đồ mỗi sáng, giúp ông tập trung vào những quyết định công việc quan trọng. Dù vậy, ông vẫn thay đổi trang phục tùy hoàn cảnh, như mặc áo gi-lê đỏ họa tiết hoa khi đến Trung Quốc, hoặc chọn vest lúc làm việc với giới lập pháp.

Sức hút từ hình ảnh cá nhân khiến trang phục Huang từng mặc trở thành món đồ được giới sưu tầm săn đón. Tháng 7/2026, nhà đấu giá Sotheby's đưa lên sàn chiếc áo khoác Tom Ford có chữ ký của ông, vốn được mặc tại hội nghị công nghệ ở Đài Bắc hồi tháng 10/2023. Dù được ước tính ở mức 40.000 - 60.000 USD, chiếc áo cuối cùng chốt giá 960.000 USD. Toàn bộ số tiền thu được dùng để hỗ trợ Edge Institute, tổ chức quy tụ những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, khoa học, văn hóa và xã hội.

Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị DealBook 2023, ở Lincoln Center, thành phố New York, Mỹ. Ảnh. CNBC