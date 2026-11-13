Alice Huang 'quen Jensen Huang từ 10 năm trước qua chồng đại gia'

Theo The Information, Kang Wei, 51 tuổi, quen Jensen Huang từ thập niên 2010 qua các thương vụ mua lại công ty trò chơi điện tử ở Trung Quốc. Mối quan hệ làm ăn này giúp Kang kết nối Alice Huang với CEO Nvidia. Wall Street Journal xác nhận Kang là chồng Alice, cho hay ông biết vợ có quan hệ thân mật với Jensen từ lâu và chấp nhận chuyện này. Đôi khi, Kang còn đùa với cộng sự rằng Alice là "trợ lý riêng" của nhà sáng lập Nvidia.

Kang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Thượng Hải và thành lập Công ty Quản lý Đầu tư Hexi năm 2010. Alice gia nhập công ty vào tháng 11/2015, sau thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính chứng khoán. Trước đó, cô từng là phóng viên Đài Truyền hình Hồ Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sau đó trở thành lãnh đạo cấp cao tại Hexi.

Hai người cùng tham gia nhiều dự án, từ mua bán doanh nghiệp trong ngành trò chơi điện tử đến điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu. Theo New York Times, Kang từng nhắc đến mối quan hệ giữa Alice và Jensen trong các cuộc gặp nhà đầu tư, qua đó tận dụng sự thân thiết này để hỗ trợ huy động vốn.

Alice Huang và Kang Wei trong chuyến tham quan một công ty công nghệ ôtô. Ảnh: China Automotive

Alice cũng nhiều lần xuất hiện cùng Jensen tại các sự kiện và địa điểm riêng tư. Tháng 6/2024, tại một triển lãm công nghệ ở Đài Bắc, cô được cho là đã nhắn tin mời Jensen đến quán bar gặp nhóm lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó giới thiệu ông là bạn thân. Tháng 5/2025, hai người tiếp tục được ghi hình ngồi cạnh nhau trong một bữa tối ở Đài Loan, có những cử chỉ thân mật. Alice còn thường đăng ảnh chụp chung với CEO Nvidia trên WeChat. Những người quen biết cô nói với The Information rằng cô từng kể Jensen tổ chức tiệc tối hoặc gửi quà mừng sinh nhật cho mình hàng năm.

Quan hệ với Jensen diễn ra trong giai đoạn Alice chuyển từ lĩnh vực tài chính sang kinh doanh chip AI. Khoảng đầu năm 2023, cô tham gia Megaspeed International, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, sau này trở thành đối tác cung cấp dịch vụ sử dụng phần cứng Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Alice từng giữ vai trò giám đốc và được giới thiệu là lãnh đạo doanh nghiệp trong các cuộc gặp đối tác. Theo Reuters, cô cũng là cổ đông kiểm soát Megaspeed trước khi quyền sở hữu được chuyển sang một công ty Singapore vào cuối năm 2023.

Đầu năm 2025, Alice tìm kiếm vốn cho dự án trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á trị giá hàng trăm triệu USD. Khi tiếp xúc các nhà đầu tư Trung Quốc, cô quảng bá khả năng tiếp cận chip đồ họa Nvidia và quan hệ thương mại với Alibaba, nhưng không đề cập mối quan hệ với Jensen, theo Financial Times.

Hoạt động kinh doanh của Kang và công ty Hexi từng bị cơ quan quản lý Trung Quốc xử phạt. Năm 2018, công ty bị phạt khoảng 2,5-2,6 triệu USD, còn Kang chịu khoản phạt riêng 60.000 USD vì vi phạm quy định công bố thông tin và giao dịch trong thời gian bị hạn chế, liên quan một thương vụ thâu tóm doanh nghiệp. Năm 2025, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục phạt Hexi 350.000 USD vì không công bố khoản sở hữu cổ phần tại một công ty được mua lại. Kang còn bị cảnh sát Thượng Hải tạm giữ hồi tháng 1 để điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán. Theo WSJ, ông đã được trả tự do.

Alice Huang và Jensen Huang trong nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan, tháng 5/2025. Ảnh: AFP

Megaspeed hiện cũng nằm trong diện bị giới chức Mỹ điều tra vì nghi hỗ trợ khách hàng Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu. Hồ sơ Bloomberg thu thập trước đó cho thấy công ty từng nhập nhiều hơn khoảng 50.000 chip so với số lượng Nvidia xác định có mặt tại các trung tâm dữ liệu của Megaspeed. Tuy nhiên, chưa có kết luận công khai cho thấy doanh nghiệp vi phạm quy định xuất khẩu.

Ngày 12/11, Tan Yong Pong, Chủ tịch kiêm CEO Megaspeed, tuyên bố tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu là ưu tiên của công ty. Ông cho biết doanh nghiệp đã hợp tác với Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ, đồng thời thuê một công ty luật Mỹ rà soát toàn diện các bộ xử lý đồ họa và xác minh việc tuân thủ quy định. Megaspeed cam kết tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng, nhưng không đề cập trực tiếp đến Alice hay Jensen.

Cảnh sát Singapore cùng ngày xác nhận với AFP cuộc điều tra Megaspeed vẫn tiếp diễn, song không cung cấp thêm chi tiết. Cơ quan này nhấn mạnh Singapore không dung túng doanh nghiệp lợi dụng mối liên hệ với quốc đảo để né tránh hoặc vi phạm biện pháp kiểm soát xuất khẩu của nước khác.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Alice còn bị tình báo Mỹ nghi ngờ làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, nhằm thu thập thông tin về ngành chip AI và tiếp cận Jensen. Đây là cáo buộc chưa được chứng minh công khai. Bắc Kinh bác bỏ nghi vấn gián điệp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 12/11 cho rằng Mỹ đang dựng lên câu chuyện gián điệp để lấy cớ hạn chế công nghệ Trung Quốc.

Hôm 8/11, Jensen, 63 tuổi, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong thư gửi nhân viên Nvidia, đồng thời xin lỗi vợ Lori và hai con. Ông không nêu tên người phụ nữ trong thư. Ba ngày sau, New York Times dẫn lời các nhân viên công ty cáo buộc Jensen còn có mối tình vụng trộm khác với nữ phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia, Kimberly Powell.

Sau bê bối, Jensen Huang tuyên bố từ chức CEO Nvidia ngày 12/11, kết thúc hơn ba thập kỷ điều hành công ty do ông đồng sáng lập.