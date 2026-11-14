Giới trẻ đang đổ xô tìm mua chiếc iPhone cũ 13 năm tuổi này vì sao?

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Trong khi Apple liên tục nâng cấp camera trên các thế hệ iPhone mới với những công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, một bộ phận người dùng trẻ lại đang hướng sự chú ý về một thiết bị đã có tuổi đời 13 năm: iPhone 5c.

Theo các báo cáo được BGR dẫn lại, lượng tìm kiếm cụm từ "mua iPhone 5c" đã tăng tới 40.500% trong vòng một năm. Đáng chú ý, lượt tìm kiếm cụm từ "camera iPhone 5c" cũng tăng hơn 1.800%.

Sự trở lại bất ngờ này gắn liền với xu hướng hoài cổ đang lan rộng trong thế hệ Gen Z, đặc biệt là phong cách thẩm mỹ Y2K – lấy cảm hứng từ văn hóa và công nghệ những năm 2000.

Gen Z quay lưng với camera AI hiện đại để tìm chất ảnh xưa

iPhone 5c không phải thiết bị công nghệ đời cũ duy nhất được giới trẻ săn đón.

Các dòng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn từ những năm 2000 cũng đang trở lại mạnh mẽ. Canon, nhà sản xuất nổi tiếng với dòng máy ảnh du lịch PowerShot, ghi nhận doanh số dòng sản phẩm này tăng gần 7 lần trong giai đoạn 2022-2025.

Trong khi đó, các nền tảng bán lẻ như eBay cũng chứng kiến lượng tìm kiếm iPod, đĩa CD và máy nghe nhạc Walkman tăng đáng kể.

Điểm hấp dẫn của những thiết bị này không đơn thuần nằm ở thiết kế cổ điển, mà còn ở trải nghiệm sử dụng khác biệt so với smartphone hiện đại.

Đối với nhiếp ảnh, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng và phong cách hình ảnh. Camera trên những smartphone mới thường sử dụng nhiều thuật toán xử lý hậu kỳ để cải thiện độ sáng, màu sắc, độ tương phản và độ chi tiết. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng ngày càng tham gia sâu vào quá trình xử lý ảnh.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng thích những bức ảnh được xử lý quá kỹ. Một bộ phận Gen Z muốn tìm lại cảm giác tự nhiên, có phần thô mộc và mang dấu ấn thời gian.

Đó chính là điểm khiến camera 8 megapixel của iPhone 5c trở nên hấp dẫn. Do không sở hữu những công nghệ xử lý hình ảnh phức tạp như các thế hệ iPhone hiện nay, thiết bị tạo ra những bức ảnh mang phong cách đặc trưng của năm 2013.

iPhone 5c giá bao nhiêu sau 13 năm?

Apple giới thiệu iPhone 5c vào tháng 9/2013 cùng iPhone 5s. Khác với phiên bản 5s có thiết kế kim loại, iPhone 5c sở hữu lớp vỏ nhựa với 5 màu sắc nổi bật gồm xanh dương, xanh lá, hồng, vàng và trắng.

Khi ra mắt, sản phẩm có giá 99 USD kèm hợp đồng nhà mạng hai năm hoặc 549 USD cho phiên bản mở khóa.

Sau 13 năm, giá thiết bị đã giảm đáng kể. Theo BGR, iPhone 5c đã qua sử dụng trên eBay thường được rao bán trong khoảng 30-70 USD. Những chiếc máy gần như chưa qua sử dụng, còn nguyên hộp có thể được chào giá 150-200 USD.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý rằng iPhone 5c không còn phù hợp để sử dụng như smartphone chính trong năm 2026.

Phiên bản hệ điều hành cuối cùng mà Apple phát hành cho thiết bị là iOS 10.3.3, ra mắt gần một thập kỷ trước. Điều này đồng nghĩa chiếc điện thoại không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật mới.

Nhiều ứng dụng phổ biến hiện nay cũng không còn tương thích. Chẳng hạn, Instagram yêu cầu iOS 16.3 trở lên, khiến người dùng không thể cài đặt và sử dụng ứng dụng theo cách thông thường trên iPhone 5c.

Vì vậy, sức hút của iPhone 5c hiện nay chủ yếu nằm ở camera mang phong cách hoài cổ, thiết kế nhiều màu sắc và giá bán tương đối dễ tiếp cận, thay vì khả năng đáp ứng nhu cầu smartphone hiện đại.