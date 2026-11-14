Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 14/11 bán ra phổ biến ở mức 138 triệu đồng/lượng, chỉ còn cách đáy năm 2 triệu đồng.

Cuối tháng 1, giá vàng SJC từng chạm 191,3 triệu đồng/lượng. Hơn chín tháng sau, người mua đúng thời điểm này nếu bán lại chỉ thu về 135 triệu đồng, tức mất 56,3 triệu đồng/lượng, gần đủ mua một chiếc Honda SH Mode tiêu chuẩn có giá đề xuất 60,79 triệu đồng. Báo Lâm Đồng nhận định.

Tại SJC, giá vàng miếng giảm về 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua một lượng vàng ngày 2/3 với giá 190,9 triệu đồng hiện lỗ 55,9 triệu đồng nếu bán lại. So với đáy 136 triệu đồng/lượng hồi tháng 6, giá bán hiện chỉ còn cao hơn 2 triệu đồng.

PNJ Hà Nội cũng niêm yết vàng miếng ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng. Hồi đầu tháng 3, giá bán từng lên tới 190,9 triệu đồng/lượng, khiến người mua thời điểm đó hiện có thể lỗ 55,9 triệu đồng nếu bán lại.

Tại DOJI, vàng miếng giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. So với giá bán 189,9 triệu đồng ngày 2/3, khoản lỗ của người mua một lượng vàng khi ấy lên tới 54,9 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 138 triệu đồng/lượng. Người mua vàng tại mức 190,9 triệu đồng hồi đầu tháng 3 hiện chịu khoản lỗ giả định 55,9 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang thu mua vàng miếng với giá 134 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Người mua một lượng vàng ngày 2/3 ở mức 190,9 triệu đồng hiện lỗ tới 56,9 triệu đồng, cao nhất trong nhóm thương hiệu khảo sát.

Tại Phú Quý, vàng miếng được niêm yết ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng. So với mức bán 190,9 triệu đồng hồi đầu tháng 3, người mua thời điểm đó hiện lỗ 55,9 triệu đồng nếu quyết định bán lại.

Riêng Mi Hồng mua vào vàng miếng ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 138 triệu đồng/lượng. Dù có giá thu mua cao nhất nhóm, người mua tại mức 190,9 triệu đồng ngày 2/3 hiện vẫn có thể lỗ 54,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục đi xuống. Theo cập nhật vào rạng sáng 14/11, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và các khoản phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích cho rằng lạm phát dai dẳng vẫn là yếu tố gây sức ép lên kim loại quý. Giá vàng hiện ở gần mức thấp nhất trong 18 tháng, trong bối cảnh áp lực giá cả khiến Fed có ít dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Một số quan chức Fed trong tuần này cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới.

Dù vậy, một số chuyên gia nhận định số liệu PPI tháng 10 vẫn mang lại tín hiệu tích cực, khi tốc độ tăng giá đã chậm lại đáng kể so với tháng trước. Petrotimes nhận định

Artem Bakushev, Giám đốc bộ phận Rủi ro tại Monaxa, cho rằng PPI tổng thể thấp hơn dự báo, trong khi PPI lõi chỉ tăng đúng như kỳ vọng, chưa cho thấy áp lực lạm phát tăng trở lại. Theo ông, đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy đà tăng giá gần đây có thể đang hạ nhiệt, thay vì mở đầu cho một đợt lạm phát mới.

Ông Bakushev nhận định nếu áp lực giá cả tiếp tục giảm, vàng sẽ có thêm dư địa để củng cố đà tăng. Tuy nhiên, những phát biểu cứng rắn từ quan chức Fed vẫn có thể nhanh chóng khiến giá kim loại quý quay đầu.

Ông cũng lưu ý rằng lạm phát lõi vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Do đó, dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá liệu áp lực giá cả có thực sự hạ nhiệt hay không, đồng thời định hình kỳ vọng của thị trường trước cuộc họp chính sách tháng 12.